Una falla de comunicación. Así el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) catalogó la situación que ocurrió y que esta mañana fue denunciada por el cantante, músico y compositor Andrés Jiménez, “El Jíbaro”, al enterarse por las redes sociales de que ya no sería parte del evento artístico multidisciplinario “La Campechada”.

El evento, que este año se realiza el 18 y 19 de febrero de 2023, en la ciudad de Bayamón, le rendirá homenaje al cantante Jesús Sánchez Erazo, conocido como “Chuíto el de Bayamón”, que contará con una programación artística y cultural variada, cuyos detalles se revelaron ayer martes en una conferencia de prensa en el teatro Oller, en Bayamón.

“Si bien es cierto de que el Instituto tuvo un acercamiento con Andrés Jiménez para participar de ‘La Campechada’ Bayamón, nosotros ese ejercicio lo hacemos con un sinnúmero de artistas como parte de la logística del evento. En este caso, identificamos a una cantidad de recursos. No obstante, el municipio de Bayamón también tenía una cartera de recursos con una lista de artistas y durante el proceso, lamentablemente, con el tema de la confirmación de los artistas, los horarios que algunas veces confligían, identificando propuestas variadas, pues fue un error de nosotros lamentablemente el no comentarle al artista a tiempo. Se tuvo que tomar esa decisión”, explicó vía telefónica a El Nuevo Día, Albeyra Rodríguez, quien es directora de la Oficina de Apoyo a las Artes del ICP.

Mientras se dejó claro en la comunicación de que no había un contrato firmado por parte del artista, Jiménez manifestó en su cuenta de Facebook, de que su presentación estaba confirmada para el domingo, 19 de febrero 2023 a las 8:00 p.m. en la Tarima Principal.

Sin embargo, Rodríguez anticipó que a raíz de que una próxima Campechada se celebrará este año en San Germán, la participación de Jiménez no fue cancelada, sino que fue pospuesta para la próxima celebración, de este acceder. Al confirmar que se comunicaron tardíamente con la manejadora del artista natural de Orocovis, le informaron acerca de la decisión “conociendo la historia de lo que es la figura de Andrés Jiménez, para tenerlo como plato fuerte de ese evento”.

En efecto, señaló que originalmente “La Campechada Bayamón” sería llevado a cabo en noviembre pero que por asuntos de logística y la alteración del calendario tras el paso del huracán Fiona en septiembre pasado, se decidió la nueva fecha.

Por su parte, Anamaris Santiago, enlace programática de La Campechada, aprovechó también para aclarar que “esto no es un asunto personal en contra de ningún artista en particular” y repitió que se trató de un asunto de logística. “Preferimos posponer su participación para San Germán, valorando y sabiendo el gran artista que es. O sea, que no es una cancelación, sino que queda pospuesta para otra ‘Campechada’. Por eso es que le hacemos el acercamiento al artista, porque reconocemos su gran labor para la cultura de nuestro país”, señaló.

Ante preguntas de El Nuevo Día sobre si fue afirmativa la respuesta del cantante y su manejadora ante la propuesta de posponer su participación a la Campechada en San Germán, Santiago dijo que en ese momento no se les ofreció una respuesta ni positiva ni negativa, por la incomodidad existente ante la situación.

“Entiendo que no fue el mejor momento porque entendemos obviamente la incomodidad del artista y de su manejadora. En ese momento no nos dio una respuesta positiva porque estaban enfocados meramente en La Campechana de ahora, de febrero. Así que no fue que nos dieron una respuesta positiva o negativa. Creo que tal vez no se le prestó la atención a ese tema, pero nosotros estamos bien esperanzados en que este tema se pueda retomar y podamos contar con ellos para la Campechada de noviembre”, manifestó la enlace programática de “La Campechada”.

Aunque señalaron que en esta ocasión por primera vez un municipio aporta con sus recursos para contribuir a que el evento sea uno diverso y tenga una oferta de música variada, en este caso el Municipio de Bayamón, ambas reafirmaron que en nada esto tuvo que ver con la determinación de mover al trovador a San Germán.

“Es un evento que se mueve en el municipio, dependiendo del artista al que esté inspirado ‘Campechada’, pero sigue siendo un evento del ICP. Cuando tomamos la decisión de llevarlo a Bayamón, inpirado en ‘Chuíto, el de Bayamón’, el municipio, que está bien emocionado, también está aportando con talentos a las tarimas y es algo que nunca nos había ocurrido, de lo que estamos bien agradecidos. En ese sentido, cuando ya nos sentamos a discutir la programación, pues nos damos cuenta de que teníamos más de lo esperado, mucho más, porque el municipio también aportó al evento con talentos escogidos, y en base a eso se tuvieron que tomar decisiones”, reiteró Santiago.