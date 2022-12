El pianista y compositor puertorriqueño Juan Carlos Ferrer ganó el segundo lugar bajo la categoría de Música Instrumental, en el certamen para compositores del Film Music Contest (FMC) que se celebra en Eslovaquia, es uno de los más importantes, prestigiosos y reconocidos a nivel mundial, que cuenta con un jurado compuesto por músicos, compositores y profesionales de la industria de la música y el cine de países como Alemania, Italia, Japón, China y Estados Unidos. Este año, en su cuarta edición, fueron sometidas más de 20,000 composiciones en cuatro categorías, se indica en un comunicado de prensa.

Según explica Ferrer en la comunicación, él resultó ser el primer compositor boricua en someter música para la consideración del jurado en la categoría de música instrumental. El proceso de eliminación, que incluía miles de compositores de países como Irán, España, Italia, Serbia, Australia, Grecia, Estados Unidos, Chile, Perú y Francia, entre otros, comenzó el pasado 14 de noviembre cuando se anunciaron los primeros 26 semifinalistas.

“Quedé perplejo y sin palabras cuando vi mi nombre en la lista de los semifinalistas. Esto ya era un honor. Ahora lograr el Segundo Lugar es extraordinario,” añadió el líder y fundador de la agrupación instrumental puertorriqueña conocida como Tarah, con quien tiene varias producciones musicales y presentaciones en las principales salas del país.

“El tema que sometí a la competencia es una versión sinfónica del tema Helping Hand, que forma parte del repertorio de Tarah y que fue parte de la más reciente campaña publicitaria de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Esta pieza es muy especial para mí, pues es un tributo a la gente de mi país que en medio de las tribulaciones como el huracán María, los terremotos y la pandemia siempre ha echado a un lado las diferencias para extenderse una mano amiga y ayudarse mutuamente”, indicó Ferrer en la comunicación escrita.

El músico, quien también es publicista, reconoce que todavía no ha salido de su asombro. “Aparte de la música que escribo para Tarah, siempre había querido explorar componer música cinematográfica. En los pasados años había tenido mis reservas en participar de un certamen como este, pero al final pensé que no tenía nada que perder y me lancé. Este logro se la dedico a mi familia y a Puerto Rico”, explicó emocionado el talentoso músico. Sobre su futuro en la música, Ferrer detalló que, además de su proyecto Tarah, desea continuar adentrándose en la industria de música de cine. “Quiero poder colaborar con mi arte tanto con cineastas locales como internacionales y continuar mi desarrollo como músico”.

El primer lugar de esta competencia fue para Gabriel Iwasaki, de Perú, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Fulvio Pietramala de Italia. Además de ganar el prestigio entre sus pares, los ganadores del certamen obtienen equipos de audio para grabación y acceso a librerías digitales entre otros premios especializados.

Para más información sobre el Film Music Contest puedes visitar su portal en www.fmcontest.com y para conocer más sobre Juan Carlos Ferrer y su música puedes acceder su cuenta de Instagram en @jcferrermusic o en la de Tarah @Tarah_Music donde tendrá acceso a escuchar el tema Helping Hand.