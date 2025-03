Elogian a la cantante Angie Stone tras su muerte en un accidente de tránsito

La cantautora creó éxitos como “No More Rain (In This Cloud)”, que alcanzó el primer sitio durante diez semanas en la lista de cobertura radiofónica de Adult R&B de Billboard; “Baby” con la legendaria cantante de soul Betty Wright, otro éxito número uno, y “Wish I Didn’t Miss You” y “Brotha”. Su álbum “Mahagony Soul” de 2001 alcanzó el No. 22 en el Billboard 200, mientras que “The Art Of Love & War” de 2007 llegó al No. 11.