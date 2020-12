Madrid - Se ha convertido en el clásico inapelable de estas fechas y una fuente inestimable de dividendos para Mariah Carey, pero tras 26 años de “All I Want For Christmas Is You” la Navidad de 2020 parece empeñada en demostrar que hay vida más allá con un aluvión de villancicos nuevos como no se había visto antes.

”Si algún año puede moverme a mirar hacia a los sonidos navideños, es este, porque añoramos más que nunca estar con nuestros amigos y familia de nuevo”, escribía recientemente Sam Smith al presentar su tema “The Lighthouse Keeper”, compuesto y producido junto a Labrinth.

Es el sentir de músicos de todos los pelajes que se han volcado con estas fechas, como la banda de rock inglesa Blossoms, que publica un doble “single” formado por “Christmas Eve (Soul Purpose)” e “It’s Going To Be A Cold Winter”, o el trío de pop estadounidense Jonas Brothers, que regresan con una balada con un piano suave y cuerdas cálidas titulada “I Need You Christmas” (“Te necesito, Navidad” en español).

No son los únicos que lo dicen. Según informa Spotify, desde septiembre ya se percibió un aumento significativo en el consumo de villancicos y en lo que llevamos de año ya se habrían consumido 6,500 millones de minutos de canciones de este tipo en todo el mundo.

Kacey Musgraves, artista multipremiada en los Grammy de 2019, es un rostro habitual de la Navidad en Estados Unidos y, como Mariah Carey, en 2020 ha preparado su propio “show” con la participación de artistas de la talla de Leon Bridges, Camila Cabello, Lana del Rey o Troye Sivan.

Al lado de este canta el sencillo de anticipo, “Glittery”. Con buen tino, ha habido quien eligió 2020 para estrenarse por primera vez con un álbum completo dedicado a la materia, como es el caso de la estrella del “country” Carrie Underwood, quien regresa al mercado con el álbum “My gift”, en el que ha incluido como anticipo una canción original compuesta e interpretada junto a John Legend, “Hallelujah”.

En “A Pianoman In Christmas”, también debuta en estas lides Jamie Cullum. Lo hace con cortes de nuevo cuño arropados por una “big band” de 57 músicos, con el “swing” de temas como “Hang Your Lights” y otros como “Turn On The Lights”, en el que intentó conjugar “el pop orquestal de George Martin y los Beatles con la pegada rock de Arcade Fire”, según declaró a Efe.

El estadounidense Andrew Bird también debuta con álbum navideño y también con tintes “neoswing”. Lo hace con “Hark!”, que incluye una canción titulada “Christmas in April”, que es definida “quizás como la primera canción navideña inspirada por la covid y que fue compuesta en el confinamiento”.

Por su parte, los británicos Bear’s Den aprovechan el calor de su sonido folk para alumbrar un EP llamado “Hopefully”, que cuenta como adelanto con “Christmas, Hopefully” y que mantiene la tradición de lanzar este tipo de material desde que en 2016 publicaran “Berlin” y el año pasado “Only Son of the Falling Snow”.Algunos artistas aprovechan para recuperar y actualizar viejos lanzamientos. Es el caso de Annie Lennox, que ha reeditado por sus 10 años el disco “A Christmas Cornucopia” con una grabación inédita titulada “Dido’s Lament”. Además, todos los ingresos de la composición original “Universal Child” irán destinados a su fundación, que recauda fondos para causas como la educación femenina e infantil en África y asistir a personas con VIH/Hepatitis C.

También el de la banda de rock The Killers. Esta Navidad por primera vez es posible disfrutar en plataformas de “streaming” de su álbum “Don’t Waste Your Wishes” (2016), compilación en el que abordaban estas fiestas con retranca e ironía, como en “Don’t Shoot Me Santa”.

Además hay una larga lista de versiones, como la que el grupo de rock fronterizo Calexico ha hecho del clásico de John Lennon y Yoko Ono “Happy Xmas (War Is Over)”, que es parte de un álbum festivo titulado “Seasonal Shift”, o la que The Offspring también ha hecho de “Christmas (Baby Please Come Home)”.

Hasta los que no son muy amigos de estas fechas podrían encontrar solaz en una canción navideña o, más bien, antinavideña, como “Santa Stay Home”, de U.S. Girls.

Para quienes prefieran algo en lengua española y ritmo latino, hay otras dos propuestas. La primera es la de la mexicana Thalía, que se suma con su propia versión del clásico “Feliz Navidad”, interpretado originalmente por José Feliciano.

Por su parte, el colombiano Camilo presentaba hace solo unos días “5 pa las 12” imaginando, quizás, las Navidades de 2021: “Las campanas de la iglesia están sonando / Anunciando que el año viejo se va / La alegría del año nuevo viene ya / Los abrazos se confunden sin cesar”.