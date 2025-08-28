Enrique Bunbury entrará en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos

Zaragoza, España - El cantante español Enrique Bunbury será incluido el próximo 16 de octubre en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos en la Musa Awards y recibirá en noviembre el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latinos en Las Vegas, Estados Unidos.

La Musa Awards, gala anual de inducción del Pabellón de la Fama, se celebrará el 16 de octubre en Miami y reunirá a algunos de los más grandes creadores de la música latina, según informó el cantante en su web.Desde su fundación en 2012 por Desmond Child y Rudy Pérez, rinde tributo a compositores cuya obra ha dejado una huella perdurable en la música en español y portugués.

Los seleccionados destacan no solo por su excelencia artística e influencia, sino también por crear canciones que forman parte del tejido cultural de generaciones enteras.El doble reconocimiento a Bunbury este año celebra su legado y también su presente intensamente activo.

PUBLICIDAD

La obra de Bunbury, líder del grupo Héroes del Silencio y que suma ya más de dos décadas de carrera como solista, ha transitado por el rock, la música electrónica, el bolero, el tango, la ranchera y otros géneros apoyada en su inconfundible voz y una lírica de gran carga literaria.Entre sus álbumes destacan ‘Pequeño’, ‘Flamingos’, ‘Licenciado Cantinas’ y su más reciente trabajo, ‘Cuentas Pendientes’.