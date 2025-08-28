Opinión
28 de agosto de 2025
Enrique Bunbury entrará en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos

El cantante también recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy

28 de agosto de 2025 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Enrique Bunbury. (David Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Zaragoza, España - El cantante español Enrique Bunbury será incluido el próximo 16 de octubre en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos en la Musa Awards y recibirá en noviembre el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latinos en Las Vegas, Estados Unidos.

La Musa Awards, gala anual de inducción del Pabellón de la Fama, se celebrará el 16 de octubre en Miami y reunirá a algunos de los más grandes creadores de la música latina, según informó el cantante en su web.Desde su fundación en 2012 por Desmond Child y Rudy Pérez, rinde tributo a compositores cuya obra ha dejado una huella perdurable en la música en español y portugués.

Los seleccionados destacan no solo por su excelencia artística e influencia, sino también por crear canciones que forman parte del tejido cultural de generaciones enteras.El doble reconocimiento a Bunbury este año celebra su legado y también su presente intensamente activo.

La obra de Bunbury, líder del grupo Héroes del Silencio y que suma ya más de dos décadas de carrera como solista, ha transitado por el rock, la música electrónica, el bolero, el tango, la ranchera y otros géneros apoyada en su inconfundible voz y una lírica de gran carga literaria.Entre sus álbumes destacan ‘Pequeño’, ‘Flamingos’, ‘Licenciado Cantinas’ y su más reciente trabajo, ‘Cuentas Pendientes’.

Este 2025 también marca el esperado regreso de ‘El Huracán Ambulante’, la banda que lo acompañó en sus primeros años como solista, con una gira con la que ofrecerá próximamente conciertos en Madrid, Barcelona y Zaragoza, antes de cerrarla en Buenos Aires en el Estadio Ferro.

Tags
Música
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
