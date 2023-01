Una nueva controversia involucra a la cantante Shakira con el estreno de su tema con el productor argentino Bizarrap. por el que la novel exponente venezolana Briella alega plagiaron su sencillo “Solo tú (Bubbaloo)”.

La nueva canción de Shakira que es tendencia y ocupa la posición uno en la plataforma de YouTube es una composición dedicada a su expareja Gerard Piqué y Clara Chía Martí, nueva compañera sentimental del padre de sus hijos Sasha y Milan.

La joven de Venezuela, Briella reaccionó ayer en sus redes sociales al mencionar que quedó en “shock” y “temblando”, al encontrar partes similares en el coro y ritmo del sencillo que ella dice que grabó hace seis meses.

“Creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo tú’ para hacer su Bizarrap Session”, aseguró la joven cuyo nombre de pila es María Gabriela Otaiza.

“Ella ha sido una inspiración. (…). Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”, añadió la joven cantante que se desconoce si tomaría alguna acción legal contra la cantante y el productor.

Aunque esto puede haber sorprendido a muchos de los seguidores lo cierto es que no es la primera vez que Shakira ha sido señalada por supuestas similitudes con otras canciones a lo largo de su carrera. Algunos de estos señalamientos terminaron en los tribunales y otros no progresaron.

A continuación algunas de las canciones de Shakira en las que se le ha señalado de copiar estribillos, melodías y hasta bailes.

La Bicicleta

Los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives fueron demandados en el 2017 de plagio por compositor cubano Liván Castellano Valdés, por la canción “La bicicleta”. El compositor alegaba que los cantantes copiaron un estribillo de su autoría. Shakira y Carlos Vives tuvieron que asistir en el 2019 a un tribunal en España y declararon cómo fue que trabajaron la composición del éxito. La demanda fue desestimada.

Loca

En el caso de “Loca” en el 2014 un juez en el Nueva York determinó que el sencillo era una copia de un tema del compositor dominicano Ramón Arias. La cantante luego aclaró que en el tema “Loca” se llegaron a unos acuerdos para el uso de las frases y el pagó de estas en el tema.

Waka Waka

Shakira sorprendió al mundo con el pegajoso himno del Mundial de Sudáfrica 2010. Ese mismo año el cantautor dominicano Wilfrido Vargas, la acusó de usar el estribillo de su tema “El negro no puede” en “Waka waka. This time for Africa”. Según alegó el cantautor, Shakira plagió parte de su canción “El Negro no puede” que interpretaba el grupo Las Chicas del Can (1982). La colombiana pudo demostrar que la melodía provenía de una canción popular que cantaban en Camerún, reproducida por Golden Sounds y luego por Vargas.

Hips Don’t Lie

Shakira lanzó Hips Don’t Lie en el 2005 y el cantante Jerry Rivera alego que la artista copió el arreglo de trompetas de su tema “Amores como el nuestro”. La cantante dijo que fue Wyclef Jean el que sugirió el uso de trompetas. Finalmente no progresó la alegación.

Shakira y Bizarrap Music Sessions #53

La joven cantante de Venezuela Briella sostuvo ayer con el estreno del tema que la cantante y el productor argentino que ambos se inspiraron en el tema “Solo tú” que ella lanzó hace seis meses. Los temas de Shakira y de Briella guardan una similitud en el coro y la melodía.

Rabiosa

En el 2011, la cantante fue señalada supuestamente de copiar en su video “Rabiosa”, de su disco “Sale el Sol”, algunos pasos de baile que hace la modelo inglesa Kate Moss, también bailando en una barra vertical, en otro video del conjunto musical estadounidense de rock The White Stripes.

Desde sus inicios

Desde el primer sencillo internacional de su carrera -“Estoy Aquí”, del álbum “Pies Descalzos” (1995)- Shakira ha sido señalada por copiar melodías. En el caso de esa canción, la melodía inicial es similar a la del tema “I’ll Stand By You”, del grupo The Pretenders, que fue lanzado un año antes que “Pies Descalzos”.