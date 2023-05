Una vez terminada la carrera, los recién graduados se lanzan al mercado en búsqueda de trabajo, pero a veces enfrentan requisitos demasiado exigentes en cuanto a la experiencia laboral. Frente a este escenario, algunos estudiantes de pregrado tienen dudas sobre la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo con el fin de adquirir práctica real para después optar a mejores opciones laborales.

Desde antes de comenzar a estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce, el joven Jaasiel Merced tenía sus metas claras. Hoy, el estudiante de Negocios del Arte y el Entretenimiento, y Producción de Eventos, marca un hito en el recinto al tomar la decisión de producir su primer espectáculo antes de cumplir un año como universitario.

“Desde el primer día que entré a la universidad dije: ‘No voy a salir a buscar la experiencia, no voy a esperar a tener el título para hacerlo, sino que lo quiero empezar a desarrollar desde ya’. De ahí nace mi emprendimiento One Experience, mi marca de producir eventos, que lanzaré con ‘RBD El Tributo’”, dijo Merced en entrevista virtual con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“RBD El Tributo” tendrá lugar el miércoles, 17 de mayo, en el Teatro Emilio S. Belaval, de la Universidad del Sagrado Corazón. El concierto dará inicio a las 7:00 p. m. y las reservaciones están agotadas en su totalidad.

El joven, de 18 años, continuó que antes de empezar la producción tenía muchas ideas en su cabeza. Sin embargo, reconoció, que la banda mexicana formada por los cantantes y actores Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera “es icónica”, lo que la hacía ideal para que su evento estuviera inspirado en ellos.

Merced, además, comentó que cuando dio inicio al desarrollo del proyecto, el grupo no había anunciado su regreso a los escenarios con la gira mundial “Soy rebelde”.

“Cuando me enteré de que ellos (RBD) regresarían, hasta me entraron dudas en hacerlo porque pensé cómo la gente lo recibiría, pero dije: ‘Vamos al mambo’. Ellos son una banda supercomercial y quería buscar un contenido sano porque pienso que para divertirnos no tenemos que tener vulgaridades ni nada por el estilo. Contacté a los talentos, al equipo de producción y a los invitados especiales”, expuso quien también asumió los gastos de producción.

Aunque el camino ha sido “cuesta arriba”, pero “gratificante”, el productor se mostró agradecido con sus compañeros universitarios que aceptaron el reto de formar parte del homenaje al grupo mexicano. También mencionó que la institución universitaria se ha hecho disponible y le ha brindado mentoría para que el resultado final sea el esperado.

PUBLICIDAD

“El evento incluirá cantantes, bailarines, dos actrices que abrirán el ‘show’ y presentadores. Es, básicamente, un concierto. La gente lo ha confundido con una obra, pero no lo es. Es un concierto con los éxitos de RBD”, detalló.

“RBD El Tributo” contará con una antesala donde los presentadores conversarán con el público y contarán parte de la historia de la agrupación juvenil. “RBD” es uno de los grupos más importantes de la cultura pop latina en la década del 2000. A pesar de su corta transición en la escena musical, el fenómeno que propició la telenovela “Rebelde”, significó reconocimiento en la audiencia que siguió las aventuras de estos jóvenes de forma masiva.

/

Su legado, hoy día, consta de seis álbumes de estudio, dos series y múltiples galardones. Aunque Merced ni siquiera había nacido cuando surgió la banda creada por Pedro Damián, lo anterior es “más que suficiente” para comprender su grandeza en la industria del entretenimiento.

“Nunca vi la serie completa. En la televisión la transmitieron varias veces y, de vez en cuando, salía de la escuela, me paraba frente al televisor unos minutos, y me iba”, confesó Merced, quien también será una de las voces del concierto.

Al tratarse de un evento que no deja de ser académico, los boletos de entrada no fueron vendidos. Sin embargo, la reservación previa, sí era necesaria.

“RBD El Tributo” contará también con el director de Arte y Cultura de San Juan, Antonio Morales; Miss Brand Internacional, Cristina Ramos; Miss Supranational 2023, Camille Fabery, y Miss International Puerto Rico 2023, Amanda Solís, como invitados especiales.

PUBLICIDAD

Merced, quien espera con ansias, nervios y emoción la cita musical, no descarta una segunda edición de “RBD El Tributo”. El estudiante también planifica continuar con la producción de eventos anuales que sirvan de práctica profesional para él y el resto de sus compañeros sagradeños.