Festival urbano cristiano será en el Coca-Cola Music Hall

La música urbana cristiana será el sábado 2 de mayo protagonista de un espectáculo espiritual en el Coca-Cola Music Hall en San Juan.

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En la sala de entretenimiento se celebrará el Festival Urbano Cristiano, que reunirá a una decena de artistas que representan distintas generaciones y estilos dentro del movimiento de la música urbana sacra. El evento conformará una noche diseñada para la adoración, la unidad y el encuentro espiritual a través de la música.

El elenco de artistas incluirá a Harold Velázquez, Natan El Profeta, Musiko, Pauneto, C Shalom, Practiko, Mireyli Rosa, Eliud L Voces, La Salt, Puchu, Joe Lee, Lexander, Youdiel, Liaz, Jhex, Brizz7even, Elike, Nicky The Prodigy, Danny De León y Zamil, entre otros invitados sorpresa. Cada presentación aportará una propuesta musical única asegurando impactar al público de principio a fin.

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El evento es una producción de R&M Entertainment y los boletos están disponibles en Ticketera.com

“Este festival representa un paso importante para la música urbana cristiana en Puerto Rico. Esto demuestra que el género continúa expandiéndose, convocando nuevas audiencias y posicionándose como una plataforma de mensaje positivo para todas las edades”, mencionó Sireno Mesa, uno de los productores del evento en declaraciones escritas.

“Buscamos crear una experiencia musical que una generación y lleve un mensaje de esperanza al público puertorriqueño”, añadió el productor Roberto Roca.