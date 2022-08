El cantante Gilberto Santa Rosa continúa consolidando su éxito y el reconocimiento de su fanaticada en su gira “Camínalo” por Latinoamérica. En su más reciente concierto, el “Caballero de la Salsa” se presentó dos mágicas noches consecutivas ante casa llena en uno de los escenarios más importantes de Chile, el Gran Arena Monticello.

Así, el público chileno abarrotó este pasado viernes y sábado las inmediaciones del Gran Arena Monticello para bailar y cantar los nuevos temas y, sobre todo, los éxitos de Santa Rosa, quien revalida su exitosa trayectoria en unos de los países que más ha apoyado su carrera.

“Estar de regreso en Chile y ver el amor con el que el público chileno siempre me recibe me llena de felicidad. Las presentaciones aquí son especiales porque a pesar del tiempo que esté sin venir, la gente siempre me recibe con cariño y listos para disfrutar mi música. También agradezco a todos los hermanos latinoamericanos residentes en Chile, especialmente a la comunidad venezolana, que se hizo sentir”, contó un emocionado Gilbertito.

Desde clásicos como “Conteo regresivo”, “La agarro bajando” y “Que alguien me diga”, hasta los temas más recientes, como “Cartas sobre la mesa” y “ For Sale”, fueron algunos de los temas que el público cantó y bailó sin parar en las más de dos horas de espectáculo.

La próxima parada de “Camínalo Tour” en Latinoamérica será este próximo viernes, 5 de agosto en Guayaquil, Ecuador y el sábado, 14 de agosto en San José, Costa Rica. Luego la gira continuará por Estados Unidos el 19 de agosto en Ft. Lauderdale, Florida; el 20 de agosto en Glenside, Pennsylvania y el 21 de agosto en Nueva York. La travesía continuará el 25 y 26 de agosto por Medellín, Colombia; el 27 en Bogotá, Colombia y el 2 de septiembre en Ciudad de Panamá, Panamá.