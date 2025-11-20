Opinión
20 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gira de The Weeknd recauda más de $1,000 millones de dólares

Muy pocas giras mundiales alcanzan esta generosa cifra

20 de noviembre de 2025 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - The Weeknd performs during the halftime show of the NFL Super Bowl 55 football game between the Kansas City Chiefs and Tampa Bay Buccaneers, on Feb. 7, 2021, in Tampa, Fla. (AP Photo/Ashley Landis, File) (Ashley Landis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - La gira “After Hours ‘Til Dawn Tour” de The Weeknd ha superado oficialmente la marca de los mil millones de dólares, según Live Nation.

RELACIONADAS

La larga gira, que comenzó en Filadelfia en julio de 2022 y se prolongará hasta septiembre de 2026, ha recaudado oficialmente 1,004 millones de dólares con aproximadamente 7.55 millones de entradas vendidas en 153 fechas de la gira, informó el jueves la compañía de entretenimiento en vivo.

Los datos de Live Nation proceden de informes de preventa y venta de entradas, así como de informes de ventas VIP y platino, recopilados entre el 4 de marzo de 2022 y el 14 de noviembre de 2025.

La gira, que abarca Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia, finaliza el 6 de septiembre de 2026 en el Estádio do Restelo de Lisboa (Portugal).

“The Weeknd sigue redefiniendo lo que significa ser un artista de gira mundial”, declaró Omar Al-joulani, presidente de giras de Live Nation, en un comunicado. “Cruzar la marca de los mil millones de dólares es un testimonio de su poder de permanencia y de la increíble demanda de su espectáculo en directo. Año tras año, llena estadios en todo el mundo, y la gira ‘After Hours ‘Til Dawn’ Tour se ha convertido en una de las mayores de todos los tiempos, un fiel reflejo de su arte e impacto.”

Ha sido todo un viaje para el artista superventas llamado Abel Tesfaye. En la última noche de su gira de 2022, The Weeknd salió al escenario del famoso SoFi Stadium de Los Ángeles y ocurrió lo impensable. Se le quebró la voz y desapareció. Tuvo que cancelar el espectáculo al poco de empezar.

Se programaron algunos conciertos de recuperación, y él estaba bien, pero era una historia que los asistentes y los fans de The Weeknd solo habían memorizado. Eso, hasta principios de este año, cuando relató el viaje en un álbum y la película ficticia, ambos titulados “Hurry Up Tomorrow”.

The Weeknd regresó triunfante a SoFi este verano para una gira de cuatro noches.

“Muy pocos artistas alcanzan este nivel de éxito en giras mundiales”, dijo el jefe de giras mundiales de CAA, Darryl Eaton. “Es un aire verdaderamente enrarecido, y formar parte del equipo que apoya el ascenso de Abel a este hito es uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera.”

Las giras que recaudan más de mil millones de dólares son un fenómeno nuevo. En 2023, la gira Eras Tour de Taylor Swift se convirtió en la primera gira en superar la marca de los mil millones de dólares, según las listas de fin de año 2023 de Pollstar. No solo fue la gira Eras la número 1 en todo el mundo y en Norteamérica, sino que también recaudó la friolera de 1,040 millones de dólares, con 4,35 millones de entradas vendidas en 60 fechas, según la publicación especializada.

Luego batió su propio récord. En diciembre de 2024, Pollstar anunció que la gira Eras Tour de Taylor Swift recaudó 2.200 millones de dólares en sus casi dos años de duración, ampliando su liderazgo como la gira más taquillera de todos los tiempos.

En septiembre, Pollstar informó de que la recaudación acumulada de la gira “Music of the Spheres” de Coldplay alcanzó los 1.390 millones de dólares. También se lanzó en 2022 y se prolongó hasta 2025.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
