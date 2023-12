El cantautor puertorriqueño Hermes Croatto aclaró en la noche del miércoles que la familia del fenecido cantante y compositor Tony Croatto no autorizó, ni tenía el conocimiento sobre el uso del tema “Yo habito una tierra luz” en un nuevo anuncio de Navidad, destinado a enaltecer los proyectos que se han desarrollado bajo el mandato del gobernador Pedro Pierluisi.

La aclaración de parte del cantante, hijo de Croatto responde a que ni él ni sus hermanos Alejandro y Mara Croatto tenían conocimiento de la utilización del tema escrito por su padre para fines asociados al gobierno o a la política. De igual forma, aseguró que la familia de Croatto “no tiene control sobre esta canción”.

“Para quienes nos han preguntado sobre el uso de la canción ‘Yo habito una tierra luz’ en el anuncio de Navidad del gobierno queremos dejarles saber que no teníamos conocimiento de la utilización de la canción para esto. Lamentablemente, y por razones que ahora no vamos a profundizar, la familia no tiene control sobre esta canción, ni autorizó el uso de esta para el anuncio. Nos enteramos al igual que todos cuando salió el comercial”, sostuvo Hermes en unas declaraciones publicadas en sus redes sociales.

El cantante también aclaró que el gobierno no es el responsable de la situación y del uso de la composición que Tony Croatto grabó en el 1979 y plasmó en el disco que lleva el nombre “Yo habito una tierra luz”.

“Es importante resaltar que el gobierno no tiene culpa de esto. Asumimos que hicieron el acercamiento para usar la canción y la persona que la administra dijo que sí, sin importar el sentir de nuestro padre de siempre mantenerse al margen en temas políticos”, indicó Hermes, quien de paso señaló que serán “las únicas declaraciones que vamos a emitir sobre este asunto”.

