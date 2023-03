Apenas eran unos jovencitos de 16 y 17 años en el 2009 cuando estos tres cantantes se juntaron y llegaron al mundo musical con sus sorprendentes voces. Desde entonces, 14 años han pasado y el trío italiano de pop ópera Il Volo ha prevalecido con su auténtico estilo.

Como toda relación efectiva, ya sea de pareja, amistad o de trabajo, estos han gozado de labrar un camino de manera colectiva para lograr la misma finalidad.

“El objetivo de los tres es llegar al éxito, llegar a hacer cosas que nos hacen sentir bien. Lo logramos juntos, así como todas las relaciones, como un matrimonio, que no es unilateral. Por eso la cosa más importante es dejar el ego aparte. Somos tres voces, un alma, eso es lo que somos. Es la única manera para llegar lejos en una relación”, indicó Gianluca Ginoble a El Nuevo Día, vía telefónica.

Precisamente, este barítono junto a sus compañeros tenores Piero Barone e Ignazio Boschetto, consigue describir al trío con el mismo nombre con el que han titulado su más recién producción discográfica “Tres voces, un alma”, lanzado en febrero pasado, con el que le rinden homenaje a la música de Latinoamérica, incluyendo a algunos de sus artistas favoritos como Luis Miguel y Julio Iglesias. Entre los 10 temas del disco, incluye la participación de Ricardo Montaner, con el tema “Tan enamorados”.

Celebración en Puerto Rico

A Puerto Rico lo ven como una celebración, pues su próximo concierto marca el cierre de la última fase de una gira mundial, que comenzó a principios de este año por Latinoamérica, con la que visitaron diversas ciudades de México, Colombia, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Chile.

Será este viernes, 31 de marzo a las 8:30 p.m. cuando Il Volo se reencuentre con el público boricua en lo que sería su primera vez en el Coca Cola Music Hall.

“Puerto Rico nos ha regalado muchas emociones. Siempre fue uno de los primeros países que nos recibieron con mucho cariño, por lo que regresar para nosotros es un gran placer. Y bueno, Luis Miguel nació en Puerto Rico, que es uno de nuestros ídolos más grandes, y él es el príncipe de la música romántica”, expresó el cantante de 28 años.

Luego de la extensa gira mundial, una de las cosas que más capta la atención de Gianluca ha sido el hecho de que a sus conciertos acuden personas de todas las edades y pone como ejemplo ver a una abuelita acompañada de una niña de 15 años, ambas cantando sus canciones.

“Hay gente de todas las edades y es muy raro porque hay artistas que siempre cantan para un tipo de público. Tres chicos de nuestra edad que cantan una música que siempre la han cantado adultos, probablemente por eso es que ocurre que en nuestros conciertos haya gente de todas las edades”, añadió mientras espera que Puerto Rico no sea la excepción.

Además, resalta que los latinos aceptan a los italianos que cantan en español, como lo es el caso de Nosotros como Laura Pausini, Eros Ramazzotti o Andrea Bocelli porque nuestra cultura musical romántica es igual a la de ellos.

“Vamos a cantar las canciones que nos acompañaron en estos años de carrera y también las canciones del nuevo disco. Vamos a cantar ' ‘O Sole mío’ , que fue nuestro primer sencillo. Vamos a llorar, vamos a bailar, vamos a cantar. Es un espectáculo, no solamente un concierto, donde todos pueden disfrutar. Si tú no escuchas ópera pop, es un concierto donde cantas y puedes disfrutar porque conoces todas las canciones también. Es muy lindo de nuestro concierto que lo pueden disfrutar también aquellos a los que no les sea tan familiar la ópera pop”, explicó.

Siempre fieles a su estilo

De acuerdo con Gianluca, el objetivo del grupo siempre ha sido cantar el amor y hacer música romántica, aun cuando el mundo musical está evolucionando.

“Escuchamos todos los géneros musicales, pero cada artista tiene su mensaje y no tiene que perder el carisma y la personalidad. Eso es muy importante. Somos los únicos chicos de nuestra edad que traen el canto y este tipo de música en todo el mundo, entonces este siempre ha sido nuestro objetivo, desde el principio, desde cuando teníamos 15 años. Eso son valores que no se tienen que perder”, afirma.

Mientras deja claro que las tendencias musicales marcan épocas, reiteró que se mantienen fieles a su esencia.

“Todo cambia y evoluciona, por eso nosotros no vamos a cambiar. Siempre vamos a ser fieles a nuestro estilo, porque yo veo artistas como Luis Miguel, Ricardo Montaner y Carlos Rivera, por ejemplo, que en México hacen conciertos increíbles en todas las partes con miles y miles de personas que van a los conciertos. Esto significa que hay gente que quiere disfrutar esa música en los conciertos, no importa lo que toquen en la radio o en Spotify”, añadió.

Siendo el amor ese sentimiento que se manifiesta desde la infancia, nos solo hacia los padres, madres y hermanos, sino de la gente alrededor y la amistad, incluyendo el amor de pareja, por eso enfatiza en que es importante enviar ese mensaje a través de las canciones que interpretan, más allá de las tendencias musicales que hayan en el mercado.

“Los valores no se tienen que perder, sobre todo con la música, porque yo entiendo que todos queremos disfrutar, ir de fiesta y hay momentos para escuchar música diferente. No se tienen que escuchar solo un estilo, porque la música es linda toda. Por eso siempre hay espacio para cantar y disfrutar el amor, para dedicárselo también a una persona que queremos mucho, a una persona que no le vas a dedicar algo de cuerpo, que lo puedes hacer, pero también tienes que dedicar sentimientos porque son la base, como se dice, las cosas más importantes”, dijo el cantante, quien luego de la gira, junto a sus compañeros estarán trabajando en lo que será su próximo disco con canciones inéditas.

“Sí nos gusta cantar las canciones del pasado, pero también tenemos las nuevas canciones y estamos trabajando en música nueva. Es una mezcla entre la música del pasado y la música actual. Eso es la ópera pop”, culminó.