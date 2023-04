La cantautora cristiana Ingrid Rosario define un fiel amor como “el sentimiento que no cambia y perdura para siempre porque no se conmueve con los pactos y las emociones”.

“Ese amor fiel se encuentra en Dios. Él nos dio ese amor por medio de su hijo Jesús y permanece para siempre. Por eso, el amor fiel nos los da Dios”, reiteró la cantante de música sacra que tituló su producción más reciente bajo el nombre de “Fiel amor” y ahora se dispone a lanzar un segundo volumen.

Compartir esa filosofía de amor es lo que hará en sus conciertos en Puerto Rico, el 6 y 7 de mayo, en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré, en Santurce. La reconocida intérprete cristiana, de padre dominicano y madre colombiana, por primera vez se presentará en la Sala de Festivales del CBA, ya que en ocasiones anteriores lo ha hecho desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La voz de “Canta al Señor” está muy entusiasmada con regresar a Puerto Rico para presentarse en concierto. Desde Costa Rica, donde estuvo recientemente, conversó con El Nuevo Día sobre cómo a través del ministerio musical ha cumplido la promesa de difundir un mensaje espiritual que cambia y reforma vidas.

En su concierto “Fiel amor”, Ingrid interpretará temas de su más reciente producción discográfica combinando las canciones favoritas de la artista en sus 22 años de carrera ministerial. Su carrera completa ha sido a través de la música sacra. Antes de comenzar a cantar, su deseo era convertirse en terapista físico, según contó, pero el llamado a interpretar canciones que edifican el espíritu lo encontró en un viaje misionero a India, donde conoció su propósito de vida.

“Ese viaje a India me cambió mi vida porque encontré que Dios me dio la oportunidad de hacer lo que quería, que es cantar, y ahora he podido ir por todo el mundo no solo para cantar sino que ayudo a las personas con su salud mental y espiritual mediante mi música. Cada año voy a un país distinto y me involucro en una nueva obra social para ayudar de alguna manera ya sea con comida, ropa, con un grupo de doctores ... en fin ayudar a otros es una de mis pasiones”, sostuvo la cantante que desde pequeña visita Puerto Rico porque sus padres se conocieron en la isla y aunque ella nació en Nueva York, su familia colombiana se radicó en la Isla del Encanto.

Del espectáculo musical adelantó que su propósito es que los asistentes puedan sentir la “presencia de Dios en cada una de las canciones de alabanza y adoración que cantaremos en el concierto y, a la vez, darle gracias a Dios”.

“Este camino de la música me ha permitido abrir muchas puertas en donde no sabía que iba a ser una de las primeras en grabar en el género de la alabanza y adoración. Poder ahora ser mentora de otras mujeres que se están abriendo paso en la música de alabanza me llena de orgullo. Esto algunos lo ven como el negocio de la música, pero yo lo veo como el alimento a nuestro espíritu y poder alimentar a otros”, añadió la cantautora.

Las canciones de Rosario han sido escuchadas en grandes eventos cristianos, organizados por otros líderes evangélicos como Nikki Cruz y Benny Hinn y cantantes como Álex Campos y Lilly Goodman, entre otros.

Los boletos para los conciertos están a la venta en Ticketcenter y en la boletería del CBA.