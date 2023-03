En medio de su gira “Emociones World Tour”, el cantante Jay Wheeler tomó un espacio para continuar sorprendiendo a la fanaticada con su versatilidad. Y es que ayer, el exponente urbano estrenó los sencillos y videos de “Te la dedico” y “For You”.

En “Te la dedico”, el intérprete mantiene su distintivo estilo romántico para contar la historia de una pareja que terminó su relación porque una de las partes decidió experimentar nuevas aventuras, pero al final, se arrepiente y desea regresar.

En los estrenos de ayer, viernes, la gran sorpresa fue “For You” un tema en inglés donde Wheeler consolida su versatilidad demostrando su capacidad para interpretar en ambos idiomas y con el que recordará a su fanaticada el exitoso tema “Can’t Figure You Out”.

El creativo video de los dos temas musicales está desarrollado en uno solo como si las historias se enlazaran a través de las imágenes. Un video termina y el otro comienza con un nuevo cuento donde Jay se destaca por seguir innovando y tomar retos para continuar solidificando su carrera.

“Aún en medio de la gira, no he dejado de trabajar en mi música, componer y hasta grabar. Logré terminar estos dos temas que me encantan y decidí lanzarlos ambos a la vez e incluir hasta sus vídeos musicales porque pienso que es el mejor regalo que le puedo dar a mi gente. Todo el cariño que me han dado y que estoy sintiendo en cada ciudad que voy con mi gira es impresionante por lo que quiero que disfruten esta experiencia conmigo y que puedan seguir viendo cosas diferentes de Jay Wheeler”, contó el artista.

Esta, es la primera vez que el artista realiza un lanzamiento tan grande fuera de una producción discográfica oficial. Ambos temas están disponibles en todas las plataformas digitales.

Wheeler, se encuentra actualmente en el desarrollo de su primera gira mundial de conciertos que inició en octubre del 2022 con cuatro funciones todo vendidas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y con la que estará visitando grandes ciudades en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

El “Emociones World Tour” comenzó el Día de San Valentín y ya se ha presentado en Orlando, Florida, Miami, Pensilvania y New Jersey.