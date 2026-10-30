Jota Rosa deja las pistas y comienza a contar su historia con “Detective”

Jota Rosa está listo para dejar de estar solo detrás de las canciones y comenzar a contar su propia historia. Con “Detective”, su sencillo junto a Álvaro Díaz, el productor y compositor puertorriqueño abre la puerta a una etapa más personal, en la que su voz, lo alternativo y lo poético se mezclan para crear un universo propio: “Un pajarito me dijo…”.

En entrevista con El Nuevo Día, el productor habló sobre su nueva faceta a nivel profesional y la voz que busca mostrar en su proyecto musical.

“Descubrí que tenía mucho más para ofrecer de lo que usualmente yo sentía que hacía”, expresó Abner Cordero Boria —nombre de pila del artista—.

“Cuando uno está como productor o compositor, uno trabaja para los álbumes de otro artista, uno colabora, pero no es lo mismo… ¿Cómo puedo desarrollar artísticamente lo que yo quiero?… Eso es lo más que yo aprendí en esta nueva etapa que estoy viviendo”, describió.

Dar el paso de estar detrás de las producciones a ponerse al frente de su propio proyecto, sin embargo, no fue una decisión improvisada. Jota Rosa llevaba tiempo contemplando la posibilidad de mostrar otra faceta de su trabajo, hasta que sintió que había llegado el momento de hacerlo.

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“Lo tenía pensado hace tiempo, pero estaba esperando que llegara el momento correcto. Y pienso que era ahora, porque era un momento en el que ya había logrado muchas cosas”, añadió.

En “Detective”, Jota Rosa convierte esa sensación de estar buscando respuestas en el centro de la canción. Según contó, la narrativa sigue a alguien que, frente a señales contradictorias y una relación que parece estar cambiando, intenta descifrar las intenciones de la otra persona, observando cada detalle como si necesitara encontrar una pista que explique lo que siente.

El concepto del tema juega precisamente con esa idea: cuando no tienes las respuestas, empiezas a buscar señales en todas partes.

Y para darle vida a esta historia, Jota Rosa recurrió a alguien con quien ya existe una conexión creativa y personal. La colaboración con Álvaro Díaz no solo representa el encuentro entre dos artistas, sino también el comienzo de esta nueva etapa para el productor.

“Tenemos una gran amistad y una gran química en el estudio. He colaborado con él en muchas de sus canciones y álbumes. Cuando decido dar este paso, la primera persona con quien digo que quiero hacer un tema y que le hablo de que estoy haciendo este proyecto es él y ya estaba predestinado que él fuera el que me acompañe en este comienzo de esta nueva etapa”, describió al hablar de su colega y amigo, Álvaro Díaz.

A lo largo de su trayectoria, Jota Rosa también ha tenido la oportunidad de trabajar junto a figuras de gran alcance internacional, entre ellas Bad Bunny, Selena Gómez, Rauw Alejandro, Feid, Young Miko y J Balvin, entre otros. Estas colaboraciones le han permitido conocer de cerca distintos procesos creativos y sumar experiencias que ahora lleva consigo al asumir el reto de desarrollar su propia voz como artista.

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“Siempre trato de buscar y dejar el mejor legado musical que uno pueda. Soy puertorriqueño y tratar de dejar una huella en la música latina cada vez está más difícil porque hay tantas estrellas que salen de la isla... Hay un gran nivel y eso es lo que nos ha hecho a seguir sobresaliendo. Eso lo aprendí y es lo que me motivaba cuando colaboro con otros artistas”, enfatizó.

“Detective” marca el inicio de una nueva historia llamada “Un pajarito me dijo…”, en la que Jota Rosa crea un mundo musical entre lo alternativo y lo poético que promete seguir dando de qué hablar.

Más allá de presentar nuevas canciones, esta etapa también representa una mirada hacia las influencias que lo acompañaron desde sus comienzos y que ahora cobran un nuevo significado dentro de su propuesta como artista.

“Soy una persona que se basa mucho en la nostalgia, crecí en la era de las baladas... Esas canciones dedicadas al desamor, pero ahora de una forma un poco más fresca, por decirlo así, en la lírica. Soy fan de Draco Rosa, Tommy Torres, estos artistas que me inspiraron a querer ser músico y compositor. Esto será como un pequeño homenaje que le hago a ese niño interior que siempre quiso hacer música para que se escuchara en su isla”, finalizó.