Journey, una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos, llega a Puerto Rico con su Freedom Tour 2022 el viernes, 23 de septiembre 2022, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La cita dará comienzo a las 8:00 p.m.

El Freedom Tour 2022 se ha presentado en más de 40 ciudades en Norte América e inició el 22 de febrero de 2022 en Pittsburgh, Pensilvania.

Journey, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, es uno de los íconos más influyentes de la música rock. Su catálogo de éxitos que encabezan las listas mundiales se ha convertido en elementos básicos del rock en los grandes escenarios, incluidos “Don’t Stop Believin”, “Any Way You Want It”, “Faithfully” y “Lights”, todos los cuales han dejado una marca en la música. La banda está lista para lanzar su álbum número 17, “Freedom”, este año.

PUBLICIDAD

En expresiones recientes, Neal Schon, guitarrista principal de Journey mencionó, “es el momento de volver a donde estamos acostumbrados: el escenario, la banda está funcionando a toda velocidad y estamos muy emocionados. Únanse a nosotros una vez más para una noche llena de diversión rockera y conexión con el escenario. Nos vemos pronto amigos”.

Los asistentes al concierto en el Coliseo de Puerto Rico esa noche revivirán recuerdos con canciones cómo: “Anyway You Want It”, “Don’t Stop Believin”, entre otras, mencionó Sireno Mesa, uno de los productores del evento.

La venta de boletos iniciará el martes, 19 de julio 2022 través de ticketera.com y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico. Este evento es producido por R&M Entertainment y Caribbean Concerts.