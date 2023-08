Las canciones tienen que tener alma y pasión, no pueden ser interpretadas con el uso del autotune en 100% y hay que dedicarles suficiente tiempo para que los temas logren los más altos estándares de calidad.

Esto, en resumen, fueron los consejos que ofrecieron los productores Echo, Janice Maisonet y el reconocido salsero Pirulo, durante el panel “The Producers and Composer Panel”, que contó con la moderación de Emilio Morales, director de Rimas Publishing.

El panel formó parte de un peculiar evento dedicado a la educación continua de productores, compositores y artistas musicales basados en Puerto Rico se llevó a cabo este miércoles. El “Music 101 Puerto Rico” fue organizado por SESAC Latina y Rimas Publishing con la intención de impactar a creativos locales con una serie de paneles educativos sobre temas tan variados como técnicas para ser exitoso en plataformas como YouTube, trucos legales y preguntas frecuentes sobre música y el proceso de producción y composición.

PUBLICIDAD

Durante la discusión, que se extendió por cerca de una hora, los profesionales relataron sus experiencias y los retos que han enfrentado en su campo de trabajo y compartieron varios consejos y observaciones a las decenas de personas presentes en el panel. En especial, los panelistas abundaron en cómo un artista puede coexistir entre crear un sonido propio y mantenerse atractivo comercialmente.

“El intérprete es súper importante para que sea una canción que necesita que la canten y tenga emoción lírica, no puede ser con el autoune al 100% porque le quita eso. La canción es la protagonista, nunca se olviden de eso, porque esto es un negocio de canciones. No importa si tú eres músico, compositor, productor, intérprete, cantante, manager, tú eres parte de lo que sucede con la canción”, ofreció el productor de música urbana Echo como consejo.

Pirulo, quien se popularizó por su música de salsa bien movida y moderna junto a su agrupación Pirulo y la Tribu, también reflexionó sobre el estándar de trabajo que debe mantener un artista para poder destacarse en el panorama actual.

“Tienen que tener cuidado con no ser tan cara e’ lata o con los cara e’ latas de la vida. Nosotros somos gente de pasión. Somos trabajadores de pasión, independientemente del sube y baja de la industria. Ese es nuestro gran reto como artistas. Con eso yo me entretengo, es mi trabajo. Más allá de subirme a la tarima a tal hora. Después de bajar de la tarima me toca trabajar mucho en eso, en mantener mi música limpia, honesta y que cumpla con los parámetros del negocio”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Asimismo, Maisonet, quien es saxofonista y ha trabajado en producciones junto a artistas como iLe, también ofreció algunas palabras basadas en su experiencia en la industria musical.

“Sea honesto, eso lo importante es no sonar, eso que a veces está en nuestra mente es la meta. No vamos a llegar de aquí a mañana, igual que no lo hicimos con nuestro instrumento, los que tocamos un instrumento. Igual con un programa de computadora, uno los va a seguir dominando cada día más. Hay que darle tiempo y hay que darle casco y escuchar a cierta gente clave”, dijo la panelista.

“Toda mi seriedad y todo mi conocimiento sobre la industria viene del mundo urbano, viene de los raperos, viene del reguetón y viene de esa lucha de abajo que hay que guapear, sí o sí, porque te gusta y porque si no otro te come. Así yo aprendí”, reflexionó Pirulo sobre su crecimiento en una industria hipercompetitiva y sobre la importancia de la música urbana en su formación.

El evento y los paneles se llevaron a cabo en el Popular Center del Banco Popular y contó con la presencia de panelistas como AJ Ramos, jefe de colaboraciones artísticas para YouTube; Gabi Núñez, gerente de publicaciones musicales colaborativas de YouTube; los abogados Carlos Colón Izquierdo y Patricia Rivera MacMurray, expertos en temas de derechos de autor; entre otros.