Últimas Noticias
19 de octubre de 2025
90°ligeramente nublado
Limp Bizkit de luto ante el fallecimiento del bajista Sam Rivers

La banda no reveló dónde murió Rivers ni las circunstancias, pero lo elogiaron como “magia pura” y “el alma en el sonido”

19 de octubre de 2025 - 1:11 PM

Sam Rivers de Limp Bizkit en concierto en California. (Yalonda M. James)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Sam Rivers, el bajista de la banda de nu metal Limp Bizkit falleció el sábado, según publicaciones en redes sociales de sus compañeros de banda.

La banda no reveló dónde murió Rivers ni las circunstancias, pero lo elogiaron como “magia pura” y “el alma en el sonido”.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podrían ser reemplazados”, escribieron en una publicación grupal de Instagram. “Su talento fue fácil, su presencia inolvidable, su corazón enorme”.

Fred Durst, el líder y vocalista de la banda, publicó un video el domingo por la mañana que relataba cómo se conocieron en un club en Jacksonville Beach, Florida, y pasaron al estrellato musical y a las presentaciones en todo el mundo. Durst dijo que ha derramado “galones y galones de lágrimas desde ayer”.

“Realmente tuvo un impacto en el mundo y su música y su don es lo que seguirá dando”, dijo Durst. “Lo amo mucho”.

Rivers, de 48 años, había hablado sobre el consumo excesivo de alcohol que le había causado una enfermedad hepática. Dejó la banda en 2015 y recibió un trasplante de hígado antes de reunirse con Limp Bizkit tres años después.

Limp Bizkit ha programado una gira por Centro y Sudamérica que comenzará en Ciudad de México a fines de noviembre.

Durst dijo que él y Rivers compartían el amor por la música grunge, nombrando a las bandas Mother Love Bone, Alice in Chains y Stone Temple Pilots.

“Tenía esta habilidad de sacar esta hermosa tristeza del bajo que nunca había escuchado”, dijo Durst, llamando a Rivers "tan talentoso que no puedo explicarlo".

Limp Bizkit, con raíces en Jacksonville, Florida, surgió a fines de la década de 1990 con un sonido que fusiona rock alternativo, heavy metal y rap.

Su sentido del humor fuera de lo común se refleja en los títulos de su álbum de gran éxito de 2000, “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water”, y un sencillo lanzado el mes pasado, “Making Love to Morgan Wallen”.

rockfallecimientoMuertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
