Los Ángeles Negros anuncian dos nuevos espectáculos en Puerto Rico

Tras la exitosa presentación del pasado mes de abril, regresan a petición popular Los Ángeles Negros el sábado, 15 de noviembre, al Palacio de Mayagüez a las 8:00 p.m. y el domingo, 16 de noviembre, al Teatro UPR de Río Piedras a las 4:00 p.m.

La música de Los Ángeles Negros, que tanto hizo vibrar a generaciones, promete un viaje al recuerdo con un concierto inolvidable al compás de temas como “Y volveré”, “Murió la flor”, “Debut y despedida”, “Esta noche la paso contigo”, “Porque te quiero”, “Déjenme si estoy llorando”, “Cómo quisiera decirte” y “A tu recuerdo”, entre muchos otros éxitos.

Este grupo ha marcado generaciones en toda Latinoamérica con sus canciones emblemáticas de amor y romanticismo.

Con más de 30 producciones discográficas a lo largo de su carrera, especialmente durante las décadas de los 60 y 70, Los Ángeles Negros influenciaron a diversas agrupaciones latinoamericanas y mexicanas del género grupero surgidas en la frontera con Estados Unidos, así como a intérpretes y grupos de hip-hop. A pesar de la diferencia de estilos, muchos de estos exponentes han interpretado sus temas, reafirmando la trascendencia de su legado musical.

Los boletos para ambas funciones de Los Ángeles Negros están disponibles a través de BUYATIX.com y llamando al (787) 419-3000.