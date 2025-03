Los Sex Pistols anuncian su primera gira por Norteamérica en dos décadas

Nueva York — No fue la noche en que el punk comenzó, pero estuvo cerca. Hace casi 50 años, los Sex Pistols —entonces integrados por el vocalista Johnny Rotten, el guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook y el bajista Glen Matlock— actuaron en el 100 Club Punk Special en Londres, un club con capacidad para 140 personas, junto a Subway Sect, Siouxsie and the Banshees y The Clash.