En la noche del pasado 31 de julio, un hecho caótico conmocionó al municipio de San Pedro de Cartago, al norte de Nariño en Colombia, durante un concierto de Maelo Ruiz, un icónico cantante de salsa.

Según se informó, el artista se encontraba en el escenario cuando de repente se empezaron a escuchar ráfagas de disparos.

Dicho incidente, cobró la vida de un hombre identificado como Carlos Montero, quien había salido recientemente de la cárcel de Popayán.

En cuanto al cantautor puertorriqueño de salsa, este relató en una entrevista al programa “Buen Día Colombia”, que mientras su público evacuaba, su representante lo bajó rápidamente del escenario. Sostuvo que las primeras detonaciones y disparos no las escuchó.

El plan inicial era volver con su esposa al hotel; sin embargo, la conmoción fue tal, que la alcaldía y personal de una iglesia cercana se acercaron para ayudarlo.

“Me quedé en una capilla y el sacerdote fue muy bueno conmigo. Al inicio nos teníamos que quedar solo 10 minutos, pero como había tanta gente, me ofrecieron a quedarme allí. Me di un baño y me recosté un rato. Hasta tomé café”, dijo el intérprete de “He vuelto por ti”.

Por otro lado, resaltó que uno de los momentos más caóticos fue cuando se dio cuenta de que su esposa estaba cerca a al lugar, en una camioneta. Aunque salió ilesa, el susto fue grande.

“Cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos”, dijo el cantante.

“No es la primera vez que me pasa”

Por otro lado, el cantante declaró que “eran cosas que suceden aparte”.

Sin embargo, varios cibernautas -y los mismos presentadores del programa- se sorprendieron cuando Maelo Ruiz explicó que no era el primer tiroteo que se presentaba en sus conciertos.

“Me ha pasado en otros países, sí. Me pasó en Venezuela, me pasó en Chile... Porque son cosas que pasan de momento y uno no se las espera”, explicó el hombre.

Finalmente, agradeció a todos sus seguidores por la preocupación y el cariño que le enviaron después de lo ocurrido.