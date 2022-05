En un pasado pudo haber verbalizado que estaba pleno, pero es ahora que el cantante Manny Manuel acepta que “hoy es que puedo decir lo que es vivir en plenitud”.

Con ese mismo sentimiento y en esa actitud, el intérprete de “Mi problema” se dispone a rendirle tributo al “divo de Juárez”, Juan Gabriel, como parte de lo que será su concierto “Amor Eterno” en honor a las madres, en el que incluirá todo un repertorio de temas que el fallecido cantante mexicano popularizó.

A pocos días de que celebre su espectáculo en el Centro de Bellas Artes de Caguas, el 7 y 8 de mayo, el artista ha optado por dejar a un lado el tema de su reciente demanda por supuesto incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios, de parte del empresario de la industria de entretenimiento Ricardo Cordero y la firma Color Soul. Dicha situación asegura que no impedirá que el cantante orocoveño pueda presentar el espectáculo, en el que estará acompañado por unos 20 músicos sobre el escenario.

PUBLICIDAD

“He aprendido a separar una cosa de la otra. Entiendo que el público no tiene nada que ver y no hay que hacerlos partícipe, sino brindarles diversión y lo que mejor sé hacer, que es cantar. Ellos merecen un respeto y por eso estamos aquí de pie haciendo el espectáculo y es en lo que estamos enfocados ahora mismo. Lo legal solo queda en manos de los abogados, que son los que conocen ese tipo de historia”, manifestó.

Aunque no es la primera vez que Manny Manuel vocaliza temas de Juan Gabriel, como lo son “Pero qué necesidad” y “Con todo y mi tristeza”, en esta ocasión su ejecución interpretativa se alejará del género tropical, saldrá de esa zona comodidad y le abrirá paso a su fuerza interpretativa. Para lograrlo, ha estado trabajando por los pasados meses de la mano del director musical y arreglista Luis Amed Irizarry y de la cantante Aidita Encarnación, en quienes ha depositado su confianza para lograrlo y de quienes admite que ha aprendido mucho.

“Cuando comenzamos a escoger las canciones, yo dije ‘bueno, esto no es cáscara de coco, esto no es como yo pensaba’. Es una responsabilidad muy grande interpretar canciones y composiciones del Divo de Juárez. Entré en nerviosismo y le digo a Ahmed: ‘yo no tengo quizás el brilla tesitura, el ‘range’ de Juan Gabriel. Yo no pretendo imitarlo, lo que quiero es que ustedes me lleven a hacer un buen trabajo a través de sus composiciones’. Al final de todo, realmente eso es lo que se van a llevar. No es imitar a Juan Gabriel, es realmente llevar a Juan Gabriel al escenario a través de mi estilo que ustedes conocen por muchos años, salirme de lo tropical, de mi zona de confort, como dijo bien nuestro director musical y hacerlas a la altura que merece una canción de él”, explicó el artista, quien actualmente está manejando su propia carrera.

PUBLICIDAD

El director musical Luis Amed Irizarry junto a Manny Manuel, en preparativos para el concierto de madres en tributo a Juan Gabriel. (Pablo Martinez / staff GFR Media)

Mientras Encarnación le dice a Manny: “tranquilo, estás en buenas manos”, según cuenta, esa tranquilidad se convierte en ansiedad para Irizarry, quien señala que está trabajando mucho para que sea un gran espectáculo.

“Una parte importante es que van a haber 27 músicos en escena, que se componen de músicos que han trabajado con Manny y músicos nuevos. Van a haber cuerdas, acordeón, violines, guitarra y bajo, para que haya un sonido más tipo mariachi, pero que tampoco de alguna forma se pierda la cosa tropical caribeña de acá. O sea, que no se trate de hacer un ‘cover’ del todo, sino que no sea una adaptación caribeña, ‘mannymanuelizada’”, resaltó Irizarry, por su parte.

Asimismo, para el destacado director musical, quien es egresado de la Escuela Libre de Música y ha dirigido musicalmente producciones del especial del Banco Popular, el espectáculo que ofrecerá Manny Manuel podrá dar paso para llevarlo a un nivel más elevado en un futuro no muy lejano.

“Queremos llevarlo a un nivel más grande todavía, con una orquesta sinfónica y, en algún momento, que sea una orquesta más tipo de cuerdas. Eso sería ya el sueño de nosotros de seguir agrandando, no quedarnos en esto y seguirlo exportando también”, agregó el también compositor y pianista.

Acompañado de una voz femenina, como invitada sorpresa, el vocalista también podrá interpretar temas que Juan Gabriel solía cantar con su colega, la cantante española Rocío Dúrcal.

“Es una mujer excepcional, que estará acompañándonos, haciendo la parte de lo que fue Rocío Dúrcal en la vida de Juan Gabriel, musicalmente hablando. Ellos tuvieron muchos temas que cantaron a dueto, Juan Gabriel le hizo producciones a Rocío y para esto tengo a una señoraza del escenario, una gran cantante que va a estar acompañándome y yo estoy muy feliz de poder tenerla en el mismo, será muy emocionante”, expresó sin querer revelar su nombre, aunque cuando se le cuestionó, se refirió a esta como una mujer con una carrera que es “como un roble de fuerte y pues estoy bien contento de tenerla conmigo”, dejando entrever que se trata de Lourdes Robles.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la madre del denominado “Rey de Corazones”, Lucy Santiago, estará apreciando el concierto tras bastidores. Para ambas veladas, el artista seleccionó usar indumentaria inspirada en México, que estuvo a cargo del diseñador de modas, Reynaldo José.

“Escogimos el espectáculo que ofreció Juan Gabriel en el Distrito Federal en el 1989 y queremos traer esa indumentaria, ese garbo y esa suntuosidad a este concierto. Así que van a ver prácticamente una réplica de lo que eran los cambios de él en ese concierto, por ejemplo el cambio negro y dorado que es muy icónico, y el cambio blanco con toda la pedrería. Lo que van a ver allí es mucha pedrería y mucha suntuosidad. La ropa está quedando preciosa”, destacó.

“Yo creo que va a ser una noche mágica, una noche de mucho romance, de de recordar y de pasarla bien. Estoy seguro que será el mejor regalo para su abuela. Su madre, su esposa, su novia y futura madre de sus hijos”, dijo acerca del concierto para el que aún quedan taquillas disponibles a través de Ticketera.