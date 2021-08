A un mes de iniciar un tratamiento de rehabilitación domiciliario, el cantante Manny Manuel regresó esta mañana al Centro Judicial de Caguas para una vista de seguimiento en la que el juez Daniel López González le recalcó que cada compromiso artístico debe presentarlo para la consideración del tribunal antes de que se promueva públicamente.

La audiencia coincidió con la presentación que tendrá el “Rey de Corazones” esta noche en el nuevo Coca-Cola Music Hall, como parte de las actividades del décimo octavo aniversario de la estación de radio Magic 97.3 FM y Magic 99.5 FM. Fuera de esa advertencia, el juez observó de forma positiva la conducta que ha presentado hasta ahora el artista, basado en los informes del trabajador social Leonel Cruet.

Manny Manuel fue referido el pasado 8 de julio a un programa de desvío por 24 meses, periodo en el que debe permanecer en una casa familiar -en este caso entre Villalba y Orocovis- y cada salida para compromisos de trabajo, citas médicas, estudios y otras, deben ser autorizadas previamente por el tribunal.

“Todo está en orden. Ahora lo que queda es de parte de mi cliente, pues, obviamente, cumplir con el programa y la rehabilitación y con el término que el tribunal le dio”, indicó el abogado del intérprete, Jaime Alcover.

La voz de “Si una vez”, “Se me sube” y “Fiera callada” dijo que se ha hecho “amigo” del proceso que debe llevar para eliminar de su récord ciudadano las violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito luego de conducir en estado de embriaguez e impactar un poste del tendido eléctrico. A la par, busca superar el alcoholismo que lo afecta desde hace largo tiempo.

“Los procesos de la vida se hacen más fáciles recorrer cuando nos hacemos amigos de los procesos y es la actitud que estoy tomando en esta ocasión”, dijo, para seguido valorar el tiempo de convivencia con su madre, Luz Freida Santiago, y con su hermana mayor, Marilyn Hernández. “Yo no sabía el tesoro que tenía y el tesoro que mi padre me había dejado en vida para cuando él faltara y yo tener un lugar donde estar y es un paraíso. No lo había visto hasta ahora que voy allí después de tanto tiempo, vivo allí y por las mañanas me levanto y veo el maravilloso paisaje que tengo y la casa fabulosa que mi padre me dejó y digo, ‘Wow, esta decisión debí haberla tomado muchos años atrás’”, manifestó.

“Voy a volver a la escuelita”

Manny Manuel comparó la emoción que le provoca su regreso a la tarima con la de un estudiante en su primer día de clases.

“Es esa misma sensación de que voy a volver a la escuelita con bulto nuevo, ropa nueva, ese mismo feeling de volver al lugar donde mejor me siento, donde me siento libre, me siento yo, me puedo expresar y a la misma vez, recibir aplausos y esa energía que recibes del público hacia el escenario, que es incomparable”, compartió. “La realidad es que estaba muy ansioso por volver a sentir esa energía y se me permitió”, agregó.

Subirá a la tarima dirigido por Héctor Cruz para ofrecerle al público, gratuitamente, aquellas canciones capaces de hacer mover las caderas y los pies desde el primer acorde. “Mi director musical ya tiene esos temas que sacan suspiros al momento de la orquesta comenzar las primeras notas y esos son los que queremos presentar y se queden con las ganas para lo próximo, que será un concierto masivo”, anticipó, quien ahora es manejado artísticamente por Ricardo Cordero.

Para mantener en forma el cuerpo y la voz, tiene una rutina de ejercicios utilizando su propio peso, camina por el campo, lleva una buena alimentación y toma clases de vocalización a través de aplicaciones digitales.

Aparte de este concierto, después de dos años sin presentarse ante el público, prepara su retorno a una universidad en Ponce. “Voy a estudiar administración de empresas con concentración en medios sociales y me permitieron ir a la universidad presencial. Serían dos veces a la semana”, informó. “Estudié en Sagrado Corazón hace unos años telecomunicaciones y ahora entiendo que administración de empresas va cónsono con lo que es mi negocio, poder verlo desde otra perspectiva y con otros conocimientos. Además, el ocio no es bueno para mí ni para nadie. El ocio es mal consejero y puede traicionar”.