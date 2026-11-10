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Marc Anthony anuncia gira por Estados Unidos

Estas son las ciudades que visitará en su gira por Norteamérica en 2027

10 de noviembre de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marc Anthony se mostró emocionado al recibir el premio. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony anunció este lunes “The Last Dance”, su primera gira de espectáculos por Estados Unidos en dos años, que arrancará el 1 de abril de 2027 en Toronto, Canadá, y recorrerá 14 ciudades de Norteamérica.

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“Mi gente, los invito a #TheLastDance US tour con @cmnevents. Vamos a ser de este el mejor baile de todos”, dijo en una publicación en su cuenta de Instagram.

Después de su presentación en el Scotiabank Arena de Toronto, actuará en otras ciudades como Montreal, Brooklyn, Reading, Newark, Chicago, Charlotte, Tampa, San Antonio, Houston, Glendale, Anaheim, Denver y San Francisco, según se detalló en un comunicado.

La preventa comenzará este próximo jueves a las 10.00 (14.00 GMT) hora local y finalizará el viernes, 13 de noviembre, a las 09.59 (14.59 GMT).

La venta al público general comenzará el 13 de noviembre a las 10.00 (14.00 GMT) en la página https://cmnevents.com/marc-anthony/, donde se utilizará el código de preventa del artista MA2027 o el de Ticketmaster TMFAN, según corresponda.

Nacido en Nueva York como Marco Antonio Muñiz, de padres puertorriqueños, es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y la cultura latinas.

En sus cuatro décadas de trayectoria, cuenta con docenas de certificaciones de oro y platino de la Asociación de Industria Discográfica de América, ha tenido más de 120 éxitos #1 en listas de todo el mundo, ha acumulado más de 12.800 millones de visualizaciones en YouTube y más de 22.000 millones de reproducciones en todas las plataformas musicales.

Conocido por su intensa y potente voz y sus dramáticas actuaciones en directo, es uno de los artistas más prolíficos en el circuito de giras de la industria musical, con varias inclusiones en las listas de Giras de Conciertos Más Taquilleras a Nivel Mundial de Pollstar.

Marc Anthony también ha desarrollado una carrera como actor, con papeles en películas que incluyen “In the Heights” (2021), “El Cantante” (2006), “Man on Fire” (2004), “In the Time of Butterflies” (2001), “Bringing Out the Dead” (1999), y un papel protagonista en “The Capeman” (1998), de Paul Simon, en Broadway.

La tarima del Garnier Green Fest 2026 contó con las presentaciones de Los Rivera Destino, Manuel Turizo y Marc Anthony, quienes pusieron a bailar al público mientras celebraban la importancia de cuidar el ambiente. “Mi amado Puerto Rico, para mí es otra cosa, es un reencuentro. Obviamente me siento en casa, los amo y quiero que sepan que cada día vivo representando a mi querida isla, Puerto Rico. Para eso nací”. Con su inconfundible voz y presencia escénica, el artista puso el broche de oro a una noche que celebró la música, la cultura y el compromiso ambiental. La marca de belleza Garnier logró recolectar 26,160 libras de plástico tipo 1 y tipo 2. Para llevar a cabo el objetivo del evento, Garnier fue aliado de IFCO Recycling Inc., empresa puertorriqueña que lleva más de 50 años trabajando el reciclaje en la isla. Según el reporte oficial de impacto de IFCO, el plástico recuperado en el Garnier Green Fest 2026 permitió evitar aproximadamente 20 toneladas de CO₂, conservar 440 yardas cúbicas de espacio en vertederos y ahorrar 179,722 kWh de electricidad, equivalente al consumo anual de aproximadamente 15 hogares promedio en Estados Unidos.
1 / 6 | Así fue el Garnier Green Fest 2026: Marc Anthony, Manuel Turizo y miles de libras recicladas. La tarima del Garnier Green Fest 2026 contó con las presentaciones de Los Rivera Destino, Manuel Turizo y Marc Anthony, quienes pusieron a bailar al público mientras celebraban la importancia de cuidar el ambiente. - Suministrada
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Marc AnthonyConciertos
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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