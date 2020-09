Madrid- Marta Sánchez vuelve a la música cargada de lentejuelas y música disco y así se presenta a las entrevistas para promocionar su nuevo sencillo, llamado precisamente “Brillar”, una píldora de ánimo que, asegura, no pone el foco en ella.

“No soy yo la que quiere brillar con este tema, sino que lo haga la gente; yo ya brillé suficiente”, precisa con seguridad en los primeros segundos de su encuentro hoy en Madrid, tras un confinamiento en primavera que a ella la pilló en Canarias, lo que lo hizo “mucho más llevadero, bonito incluso”.

No empezó así, confiesa justo después, pues la primera semana del encierro se encontraba sin saberlo enferma de COVID-19. Rememora que había perdido el olfato y el gusto cuando no eran síntomas evidentes de la enfermedad y que se encontraba “más baja de ánimos, incómoda y triste por aquella situación, que fue un shock para todos”.

“Pero luego decidí aprovechar el tiempo. Poco a poco fui tomando conciencia de que no había que quedarse en casa, nada de estar todo el día viendo televisión o acostándome muy pronto como estaba haciendo para no saber”, explica Sánchez (Madrid, 1966).

Así fue como acabó una canción que tenía empezada desde hacía tiempo, “Un mismo corazón”, el tema solidario que lanzó hacia el final del encierro con un propósito solidario. Con el mismo afán, ahora le llega el turno a “Brillar”, que llevaba hecho desde hacía meses y que a causa del parón ha tenido que esperar su momento de ver la luz para recabar fondos para la lucha contra el cáncer.

“Es un mal mundial y perseverante al que hay que vencer tarde o temprano. Me niego a aceptar que después de tantas décadas aún no haya un remedio tras tantos millones de pérdidas de vida. Yo he perdido a gente muy cercana, no solo a mi melliza, y quiero poner siempre hasta que me muera ese granito. Para mí es una obligación”, subraya.

La publicación de “Brillar” fue noticiosa porque devolvía su faceta más bailable con “un ritmo ochentero, algo retro” que habrán celebrado los seguidores más fervientes de su álbum “Soy yo” (2002), especialmente de la canción que le daba nombre.

“He escrito temas para mil cosas: para una pareja, para el medio ambiente, sobre el sida, sobre las mujeres maltratadas y sobre mí como mujer empoderada, que es lo que era ‘Soy yo’, pero se suele pecar mucho de pensar que el artista está hablando siempre de él, cuando a veces lo hacemos para los demás, como es el caso”, cuenta.

Matiza porque en “Brillar” parecía que se escondiera un mensaje para todos aquellos que echaban de menos a aquella Marta Sánchez: “Estoy de nuevo aquí / como me prometí / y tras la oscuridad / hoy vuelvo a brillar / Soy la que siempre fui”.

“Quiero brillar, porque me opongo a estar en la oscuridad y la tristeza, pero esta canción se la escribí más a la gente, para que ellos la hagan suya y quieran brillar también”, insiste Sánchez, para quien este era “el momento de una canción alegre”.

En su cartera de proyectos maneja varias canciones, una de ellas en inglés que verá la luz próximamente, así como un espectáculo titulado “A solas con Marta” en el que quiere interpretar sus grandes éxitos con el piano y que podría grabarse también para un álbum, aunque manifiesta poca convicción en este formato para un lanzamiento de temas inéditos.

“Esa época de LP suena hasta antiguo y lo veo como encajonarme. Así estoy más libre y menos comprometida, tanteando al público”, alega la artista madrileña, que lanzó en 2015 su último álbum de estudio, “21 días”.

Pese a sus más de tres décadas de carrera a la espalda y once discos entre la etapa con Olé Olé y la posterior en solitario, citar su nombre a día de hoy supone que siga saliendo a colación la polémica de hace tres años, cuando interpretó en público una versión del himno de España con letra de su puño y letra. ¿Le pasó factura en cuanto a contratos y compañeros?"Sí, pero es el precio que he pagado por esa valentía y esa generosidad, que para mí es lo que fue. He hecho dos actos por la patria: ir a la Guerra del Golfo sin cobrar nada, con lo que conllevaba de peligro, y lo del himno, que muchos españoles me siguen agradeciendo parándome por la calle. Es de las cosas que más me enorgullecen de mi vida y lo haría una y mil veces más", se ratifica.