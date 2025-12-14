Misa exequial de Rafael Ithier se transmitirá en vivo

Este próximo lunes será el último adiós para don Rafael Ithier Natal, quien fundó y dirigió El Gran Combo de Puerto Rico, y todos sus fanáticos en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica, entre otras partes del mundo, podrán ser parte de ese momento.

Tras el fallecimiento a los 99 años del conocido “Mulato Mayor” el pasado sábado, 6 de diciembre, más adelante su familia ofreció los detalles de sus exequias.

Mientras, en la tarde de este domingo anunciaron a través de la cuenta de El Gran Combo en Instagram que realizarán una transimisión especial “Un Legado Eterno: Honrando al Maestro”, con relación a la misa que se celebrará en honor a su vida y legado, a llevarse a cabo este próximo lunes, 15 de diciembre, desde las 10:00 de la mañana a través de la cuenta de Facebook de El Gran Combo de Puerto Rico.

Conforme a la última voluntad del Maestro Ithier, se había anunciado que este será el único acto fúnebre, a llevarse a cabo en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan y que el sepelio será en un acto privado, reservado para la familia, según fue la voluntad de quien fue considerado por muchos como un “padre” de la música, además de haber forjado un legado excepcional, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo.

