Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere el cantante Chris Rea, conocido por ‘Driving Home for Christmas

El cantautor británico famoso falleció a los 74 años

22 de diciembre de 2025 - 1:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El músico de rock británico Chris Rea durante su primer concierto en Alemania de la gira "The Return of the Fabulous Bluenotes" en Múnich, Alemania, el 7 de febrero de 2008. (AP Photo/Christof Stache, Archivo) (Christof Stache)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres - Chris Rea, el cantante y compositor más conocido por el éxito “Driving Home for Christmas”, ha muerto a los 74 años, dijo su familia el lunes.

Rea falleció en el hospital tras una corta enfermedad, según una declaración de su familia a la agencia de noticias británica Press Association.

Rea alcanzó la fama en los años 80 en Gran Bretaña con éxitos como “Fool (If You Think It’s Over)” y “Let’s Dance”.

Dos de sus álbumes de estudio, “The Road to Hell” en 1989 y “Auberge” en 1991, alcanzaron el número uno en el país.

“Driving Home for Christmas” no se convirtió en un éxito de la noche a la mañana cuando se publicó por primera vez en 1986, pero la suave canción ha demostrado ser un éxito duradero a lo largo de las décadas y sigue siendo una de las canciones festivas más queridas del Reino Unido. Este mismo año ha aparecido en un anuncio de televisión de la cadena Marks and Spencer.

El músico nació en 1951 en Middlesbrough, al noreste de Inglaterra, de padre italiano y madre irlandesa. Tuvo varios trabajos al salir de la escuela y ayudó en el negocio de helados de su familia.

Llegó tarde a la guitarra, pues la cogió a los 21 años, y tocó en grupos antes de lanzarse en solitario.

Había sufrido problemas de salud, entre ellos cáncer de páncreas, y en 2016 sufrió un derrame cerebral. En años más recientes se alejó del pop y publicó varios discos de blues.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: