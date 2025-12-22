Muere el cantante Chris Rea, conocido por ‘Driving Home for Christmas

Londres - Chris Rea, el cantante y compositor más conocido por el éxito “Driving Home for Christmas”, ha muerto a los 74 años, dijo su familia el lunes.

Rea falleció en el hospital tras una corta enfermedad, según una declaración de su familia a la agencia de noticias británica Press Association.

Rea alcanzó la fama en los años 80 en Gran Bretaña con éxitos como “Fool (If You Think It’s Over)” y “Let’s Dance”.

Dos de sus álbumes de estudio, “The Road to Hell” en 1989 y “Auberge” en 1991, alcanzaron el número uno en el país.

“Driving Home for Christmas” no se convirtió en un éxito de la noche a la mañana cuando se publicó por primera vez en 1986, pero la suave canción ha demostrado ser un éxito duradero a lo largo de las décadas y sigue siendo una de las canciones festivas más queridas del Reino Unido. Este mismo año ha aparecido en un anuncio de televisión de la cadena Marks and Spencer.

El músico nació en 1951 en Middlesbrough, al noreste de Inglaterra, de padre italiano y madre irlandesa. Tuvo varios trabajos al salir de la escuela y ayudó en el negocio de helados de su familia.

Llegó tarde a la guitarra, pues la cogió a los 21 años, y tocó en grupos antes de lanzarse en solitario.

Había sufrido problemas de salud, entre ellos cáncer de páncreas, y en 2016 sufrió un derrame cerebral. En años más recientes se alejó del pop y publicó varios discos de blues.