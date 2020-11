Miami - La Banda Nueva Generación de Chuy Hernández confirmó que uno de sus miembros falleció y dos permanecen hospitalizados en estado grave, después de un incidente que describió como “un atentado” en que las víctimas ingirieron una “sustancia desconocida”.

“Informo con profundo dolor y condeno con firmeza el atentado sufrido a nuestra agrupación el pasado viernes 13 de noviembre de 2020 en un bar en McAllen, Texas”, dijo en un comunicado Gustavo Guarneros, director del grupo.

Como “víctimas de la maldad que lamentablemente se vive en el mundo, Víctor Soto (Trompeta), Eduardo Paredes (Trompeta) y Sergio Sánchez (Trombón) Q.E.P.D., ingirieron una substancia hasta el momento desconocida”, agregó el texto difundido por la banda.

Testigos no identificados, citados por la televisión en Texas, habrían asegurado que los artistas se reunieron en el baño del local The Old Beer House, donde habían tenido una presentación, “a consumir drogas”.

PUBLICIDAD

En un vídeo que circula en las redes sociales se ve a los tres hombres sin sentido en el baño del bar, vestidos con los trajes con los que estuvieron en el escenario. Los testigos informaron que los músicos habían tenido convulsiones.

En las imágenes, que se han viralizado, se ve cómo los que filmaban el vídeo pensaban que se trataba de una broma y se reían al ver a los tres hombres inertes.

En su cuenta de Facebook, La Banda Nueva Generación rindió homenaje a Sánchez, quien habría muerto un día antes de cumplir 30 años.

El caso está actualmente en manos de la policía de la ciudad texana.

En tanto, otra agrupación musical también llamada Banda Nueva Generación, pero asentada en la ciudad mexicana de Mazatlán, aclaró en sus redes sociales que no se trataba de ellos, sino de otra con el mismo nombre en Estados Unidos.