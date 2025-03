Pablo Arami: de la NASA a lanzar música “para sanarse”

View this post on Instagram

“Empecé a escribir porque a mí me encantan las baladas, sin embargo, yo creo que las baladas se enfocan mucho en el amor, en el desamor, y yo más bien quería enfocarla en la introspección, en la autosuperación, en la autocomprensión y en todo lo que tiene que ser interno”, dijo Pablo Arami en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“En los momentos más oscuros, me repetía a mí mismo ‘me quedo’, y es así como nació la canción. Esa frase se convirtió en un recordatorio de que vale la pena seguir. Ahora, quiero compartir ese mensaje con quienes lo necesiten”, expresó el artista. “Es una declaración personal de resiliencia, pero también una invitación para todos los que alguna vez han sentido que ya no pueden más. Quiero que sepan que no están solos”, agregó con optimismo.