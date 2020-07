Si hay algo que la pandemia no ha logrado detener es la creatividad de los músicos. Privados de toda presentación, gira o concierto, han redefinido sus hogares como escenario y, armados con la tecnología, han seguido manifestándose ante su público. La necesidad de expresión artística va por encima de las barreras del confinamiento.

En el caso de dos de nuestros más experimentados jazzistas -el saxofonista Miguel Zenón y el percusionista Paoli Mejías- la invención nacida de la necesidad ha tomado la forma de un nuevo sencillo, “Tambor en perspectiva”, grabado a dúo y que estrena precisamente hoy, miércoles.

“Ha sido un periodo difícil para los artistas”, dice Zenón. “Pero me he mantenido disciplinado con la práctica y tratando de escribir música. Como ahora hay más tiempo para grabar, mezclar, ahora es el momento” de hacer estas cosas.

Los retos no son nada nuevo para estos dos músicos, especialmente en lo relacionado al aspecto de la creación. “Desde hace muchos años, es retante inventarte algo y que sea auténtico”, señala Mejías.

De hecho, ambos llevan años colaborando, especialmente en discos de Mejías. “Él es bien creativo, bien diferente como percusionista, en el sentido de tomar riesgos y probar cosas nuevas. Hay mucha afinidad entre los dos”, expresa el saxofonista.

“Desde mi primer disco lo conozco”, añade Mejías sobre su compañero de labores y amigo. “Siempre lo llamo para que haga música en mis discos. Él entiende la forma en que yo siento los ritmos y la música. Yo soy bien experimental, abierto a romper esquemas y mezclar patrones”.

“Tambor en Perspectiva” –que está disponible exclusivamente en la plataforma Bandcamp- surgió de esa experiencia de exploración compartida y de una idea que Zenón tenía hace varios meses, luego de grabar un primer dúo con el reconocido baterista Dan Weiss. De dicha colaboración surgió el tema “Elvin Confirmed”, con un patrón rítmico creado por Weiss y la melodía a cargo de Zenón, quien se inspiró en el clásico “Confirmation”, de Charlie Parker, para crearla.

“Lo próximo lo trabajamos con Paoli, basado en una idea que desarrollamos en un concierto en San Francisco”, agrega Zenón. “Trabajar en el estudio nos permitió agregar capas de percusión y elementos electrónicos. Fue como armar un rompecabezas, lo fuimos trabajando poco a poco. La idea es mantenernos creativos”. El próximo dúo que contempla grabar el saxofonista será con su pianista de muchos años, Luis Perdomo.

El percusionista Paoli Mejías disfruta de explorar ritmos y de colaborar con otros músicos en propuestas innovadoras. (Juan Luis Martinez)

“Tambor en perspectiva” es un tema muy rítmico, ya que está basado en patrones percusivos como el “afro” y la bomba ziká, entre otros. Mejías aporta múltiples efectos percusivos, incluyendo congas, djembé, repicador, cuá y otros, mientras que Zenón, aparte del sonido único de su saxo alto, agregó además sonidos electrónicos similares a guitarras.

“Lo más interesante, lo mágico, son los desplazamientos de la clave que hacemos”, comenta Mejías, quien hace ocho años forma parte de la banda del legendario Santana. “Es retante, porque tienes que adaptar tu cerebro a aceptar los dos patrones”.

La importancia de mantenerse creando y practicando

De acuerdo con Zenón, quien durante los primeros meses de la pandemia se mantuvo enseñando en el New England Conservatory of Music y Manhattan School of Music, numerosos músicos amigos suyos están optando por realizar grabaciones similares, “ya que se crea un vacío, especialmente para los jóvenes. Ellos pueden llegar a cuestionarse para qué practicar. Pero hay que hacerlo, para que, cuando abran, uno estar en un buen lugar creativamente”.

Con esta música, expresa Zenón, desean llevar el mensaje de “ser honesto, que la música hable por uno. Parte de la idea es dejarle saber a la gente que estás haciendo música, que los músicos están tratando de mantenerse activos, que la gente se conecte. Que no estamos recostados esperando a que esto se acabe. (Ser músico) es más que un trabajo, es una filosofía de vida. Estamos tratando todo el tiempo de mejorar”.

Mejías, por su parte, dice sentirse feliz con la experiencia. “Estas son de las cosas más importantes que hago en mi vida, la transcendencia que uno busca como músico. Es algo bien mío. Tenga acogida o no la tenga, haberla producido ya es un logro, porque es lo que me define”.