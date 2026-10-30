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“Quería contar la historia real del amor”: Daddy Yankee lanza nuevo álbum

El amor es el tema central de sus 15 canciones, que cuentan con colaboraciones de artistas como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh

30 de octubre de 2026 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daddy Yankee. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El puertorriqueño Daddy Yankee lanzó este viernes su nuevo álbum de estudio, “La Postal”, en el que el amor es el tema central de sus 15 canciones, que cuentan con colaboraciones de reconocidos artistas como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh.

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Cada canción es “una carta de amor” que explora desde el amor romántico, familiar y propio, hasta el amor a la música latina, en un recorrido intercultural que fusiona sonidos afro, caribeños y punyabíes con el estilo característico de Daddy Yankee de reguetón.

“No quería hacer un álbum sobre el amor como una fantasía. Quería mostrar el amor como una fuerza: el amor entre dos personas. Quería contar la historia real del amor: lo que vivimos, lo que sentimos y lo que muchas veces no sabemos cómo expresar”, explicó el artista en un comunicado.

El ganador de siete Grammy Latinos insistió en que se trata de “un amor que no siempre es perfecto ni falso, un amor crudo y real, con sus momentos de felicidad, sus contradicciones, sus heridas, sus despedidas y su sanación”.

“Este álbum nace de las experiencias reales que vivimos en una relación: el amor verdadero y el verdadero desamor, sin filtros y sin pretender ser algo que no somos. También habla del amor familiar, de la disciplina de amarse a uno mismo y del amor que surge de la fe”, añadió.

Sobre los sonidos, el autor del éxito global “Gasolina” aseguró que viajan desde Puerto Rico hasta África, la India y más allá, pero “el corazón del álbum es universal”.

Además de producir personalmente gran parte del álbum, trabajó junto a figuras como Bizarrap, en el tema “Pa” Que Llorar"; Cardi B, en “Cosita”; Danny Ocean, “Alfombra Voladora”; De La Rose, “Enawo”; Diljit Dosanjh, “Pokito”; y Myke Towers, “Se Va”.

Una parte significativa de la producción también estuvo a cargo de su hijo, el productor Jeremy Ayala González, quien ha trabajado con artistas como Myke Towers, Duki y Bad Gyal.

El sencillo principal, “Pokito”, presenta una colaboración con Dosanjh, fenómeno musical de la India, trazando una conexión directa entre Puerto Rico y Punyab.

Al hablar sobre “Pokito”, Daddy Yankee señaló que siempre creyó que la música punyabi y el reguetón podían formar “una gran combinación”.

“Diljit vino a Puerto Rico y grabamos la canción cara a cara, y eso fue realmente especial. La canción trata sobre trabajar duro y la disciplina como parte del amor propio. Venimos de distintas partes del mundo, pero entendemos esa misma hambre de salir adelante”, subrayó.

Vestido completamente de negro y con un par de gafas enmarcando su rostro, el rey lleva el micrófono hasta su boca y da inicio a los procedimientos de la noche.Durante el inicio del concierto, Daddy Yankee fue acompañado por el mítico DJ Playero, con quien inició su carrrera musical. Durante los últimos minutos de su última presentación, Yankee explica que ha entregado su vida a Cristo, que fue esta decisión lo que lo llevó a optar por su retiro. Se acabó la historia de Daddy Yankee, dice, y comienza una nueva, bajo el nombre de Raymond Ayala.
1 / 16 | Fotos: Daddy Yankee se gozó su última noche. Vestido completamente de negro y con un par de gafas enmarcando su rostro, el rey lleva el micrófono hasta su boca y da inicio a los procedimientos de la noche. - Alejandro Granadillo
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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