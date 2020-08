El artista urbano puertorriqueño Rafa Pabón lanzó hoy viernes su nuevo tema y video musical, “Bandido”, en el que despunta la problemática social de las personas del bajo mundo, situación que según dijo a Efe se podría solucionar si el Gobierno invierte en la educación de esa población.

"Mucha gente piensa que muchas de las personas que llegan a la calle es porque simplemente quieren estar ahí, pero detrás de eso hay muchas historias, 'chamaquitos' (jóvenes) de familias disfuncionales, maltratados o que pierden a sus padres y se crían en un ambiente sin muchas opciones en la vida", destacó Pabón.

La educación es la prioridad

Ante ello, Pabón mencionó que debe ser el Gobierno el que luche con esta problemática con base en la educación.

"El Gobierno se debe enfocar en la raíz, que es la educación, en atacar esos problemas que hay más allá que vienen de la pobreza. En la vida, hay algunas cosas que tienen mayor importancia que otra", enfatizó.

Por ello, el artista de 24 años recalcó que “la educación es lo más importante” en la vida, pues para él, “después de la educación, viene todo”.

"La educación es la base de cualquier pueblo, de cualquier país", recalcó Pabón, quien lanza "Bandido" junto al dúo Gigoló y La Exce.

Sus amistades cayeron en el bajo mundo

Pabón, músico graduado de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, lamentó que ha tenido amistades que han caído en el bajo mundo, y cuyas experiencias quiso plasmar en este nuevo sencillo, según admitió.

“He perdido amistades que han estado en la calle y he visto cómo es realidad de ese mundo. Por eso, es una temática importante, porque mucha gente señala a la gente de la calle por estar ahí, pero nunca se han enfocado la problemática de estar ahí”, dijo.

"Hay que atacar la raíz y no solo señalar y ya, sino buscar soluciones. Y por eso reitero que la educación es lo más importante", subrayó el también autor de otros temas, como "A Güiro", "Mano Arriba", "Quisiera" y "Sin aire".

“Bandido” surgió entre anaqueles de una librería

Pabón, a su vez, explicó que "Bandido" no es específicamente una secuela del tema "Bandoleros", de Don Omar y Tego Calderón, sino "una inspiración" para llevar el mensaje.

Y según contó Pabón, la idea de componer "Bandido" surgió hace como tres años entre los anaqueles de una librería del padre del artista urbano boricua Mora en Guaynabo, municipio aledaño a San Juan.

Allí mismo, según confesó Pabón, grabó el tema, el cual posteriormente le enseñó a Gigoló y La Exce, quienes quedaron encantados con la idea y la composición y aceptaron unirse a la canción.

"Ese tema tiene un simbolismo bien especial, por como surgió, el mensaje y porque es un tema que una persona del bajo mundo lo escucha, le llega", afirmó Pabón, de cuyo video musical del tema se filmó en la barriada El Polvorín, en Cayey (centro).

Tal y como enfatizó Pabón en sus redes sociales: "nadie escoge la necesidad, nadie escoge sobrevivir, nadie escoge la enfermedad. Ojalá viviéramos en un mundo ideal donde no hubiera clases sociales", escribió.

Se acerca la hora para nuevo EP

“Bandido”, producido por Wiso Rivera, es el primer sencillo promocional del próximo disco EP de Pabón, “10:22”, que es la hora exacta en la que nació el 29 de mayo de 1996, y que espera lanzar en octubre próximo.

"No será un disco tan personal, pero sí más bien tiene lo que es Rafa Pabón, con un poco de todo, variado, que describe lo que es mi proyecto, con muchas fusiones", detalló el artista, quien lanzará el el álbum de siete canciones bajo las casas disqueras On The Mic Music y Elite Media, con la distribución de Rimas Music.

El disco, que aún no tiene fecha de publicación, incluirá también el "remix" de "A Güiro", que contará con la colaboración de seis artistas, entre ellos, el merenguero dominicano Toño Rosario y el reguetonero boricua Jon Z.

No obstante, Pabón adelantó que también trabaja en un disco completo que incluirá un tema en salsa y “par de artistas sorpresas”.