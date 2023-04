Rafael Romero Rosario no es el típico trovador que se reviste de sombrero y guayabera, pero cuando se sube a una tarima se apodera de la décima espinela.

Así se prepara, saca la cría y se va de pico a pico sin importar cuán grande sea su adversario, pues se crece ante los retos. Por eso, se le conoce como ‘el gallo de raza’.

El coameño de 26 años, ha cultivado el género de la trova desde que tenía 10 años y, se mantiene llevando la música patria a distintos escenarios a nivel local e internacional.

“Comencé en la trova puertorriqueña a los 10 años, de la mano de Luis Daniel Colón, ‘el eterno niño trovador’. Vengo de una familia que está amarrada a la cultura, un abuelo que es trovador. Mayormente, él se dedicaba a las promesas de reyes, igual que mi madre que también es trovadora”, recordó el hijo de Daisy Rosario González y Rafael Romero Dávila.

Sin embargo, al inicio de su aprendizaje formal, tuvo que romper con la costumbre de pronunciar las palabras al estilo puertorriqueño; entre estas, arrastrar las erres.

“Los primeros meses fueron duros, porque los puertorriqueños estamos acostumbrados a comernos las ‘eses’, a cambiar la ‘ele’ por la ‘erre’ y, era un problema, porque estaba acostumbrado a la jerga boricua. Me mantuve dos meses aprendiendo una sola estrofa de lo que era la décima, que se compone de cuatro estrofas, mayormente. Tuve dos meses aprendiendo a pronunciar bien las erres, las eles y enfatizar en las ‘eses”, acotó.

Pero no se quedó ahí, sino que “a los tres meses de comenzar a cantar, me llevaron a la primera competencia en Trujillo Alto. Ahí había unos 33 niños trovadores”.

“No quedé nada, pero me llevé el apoyo del público, tuve la oportunidad de salir por televisión por primera vez. Me acuerdo de que fue en Telemundo. Incluso, sin haber salido ganador. Fue una experiencia bien bonita porque estar compartiendo con tantos niños talentosos de nuestro país. Hubo unión cultural y apoyarnos unos a otros”, resaltó el vecino del barrio Río Jueyes.

Luego, “me lanzaron a competir en la Semana de la Lengua Española que celebra el Departamento de Educación; era mi segunda competencia. Quedé primer lugar a nivel nacional. Eso fue una de las experiencias más grandes que he tenido en la trova, ya que jamás pensé que a los seis meses de empezar a cantar, iba a obtener el primer lugar”.

De hecho, Rafael no se olvidó de su primera derrota y regresó a competir el año siguiente a donde arrasó con sus contrincantes y se alzó con el premio mayor.

“Al llegar a nivel nacional, estaba rodeado de otros niños con grandes talentos. Estar con ellos ahí en tarima fue fuerte, pero gracias a Dios alcancé la victoria. Luego seguí compitiendo en todos los concursos de niños trovadores; de 18 concursos, obtuve 16 primeros lugares a nivel nacional y fueron experiencias bien bonitas’, sostuvo.

Gallo de raza

Fue su mentor, Luis Daniel Colón, quien le puso el mote del ‘gallo de raza’.

“A veces, como niño, a uno se le olvidan las décimas. Pero Luis Daniel, al ver que se me olvidó lo que estaba cantando y a mitad de décima la cambié, pero seguí cantando. De ahí salió ‘el gallo de raza’, porque no me detuve, seguí cantando y busqué la manera de salir adelante”, confesó el cantante, compositor e improvisador.

Igualmente, enfatizó que es parte de la nueva cepa de trovadores que se agrupan bajo la entidad cultural Decimanía de Puerto Rico, con los cuales ha viajado a países como México y Colombia. De hecho, Rafael cuenta con su propia agrupación musical desde hace dos años. Se trata de la Orquesta Lírica Cultural.

“No soy el típico trovador que va con guayabera y sombrero, vestido como jíbaro. Soy el que cambia el estereotipo, busco la manera de darle un toque moderno para atraer juventud a defender nuestra cultura y que sepan que nuestra música no se canta nada más en Navidad, sino que se adapta a todo el año”, admitió al destacar que “mis temas, mayormente, son patrióticos, de los problemas sociales, siempre estoy amarrado a lo que vivimos día a día”.

Asimismo, enumeró las ventajas de la trova puertorriqueña, como medio para la enseñanza del idioma.

“La trova te ayuda a educarte para hablar frente a un público, ayuda a tener mejor dicción. La trova es un método de enseñanza que el Departamento de Educación debe acoger porque ayuda a tener más vocabulario. El trovador debe tener un vocabulario amplio para treparse en la tarima y hablar de cualquier tema que le den al momento”, acotó.

Actualmente, trabaja en un proyecto musical que dará a conocer en los próximos meses. Para detalles puede acceder a: Rafael Romero ‘El gallo de raza’ en Facebook o Rafa Romero PR en Instagram y YouTube.