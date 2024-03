Rey Ruiz listo para el concierto que anheló en los años 90: “Al fin se me da”

“Hace tiempo que quería presentarme en Puerto Rico, pero no se había dado la oportunidad por cuestiones de quién podía ser el productor aquí, tener una licencia al lado de acá y hace como dos años al tener un nuevo mánager se comenzaron a mover las cosas aquí en Puerto Rico para poder presentar este gira que me hace mucha ilusión. Al fin se me da porque hace años, cuando estaba aquí viviendo, quería hacer un Centro de Bellas Artes y nunca se dio. Yo me sentía preparado para hacerlo, pero no se pudo hacer”, explicó Ruiz, quien en el pasado realizó conciertos en solitario en Puerto Rico, pero no en las acostumbradas salas y recintos como el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce y los coliseos.