El cantautor panameño Rubén Blades anunció que se pronunciará esta noche sobre la controversia que protagonizan los exponentes urbanos René Pérez y J Balvin.

El artista sostuvo que tras haberlo mencionado e involucrado se expresará “sobre el conflicto entre René y J Balvin y lo voy hacer porque mi nombre anda por ahí, dando vuelta… me entraron y voy hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado”.

El anuncio de Blades fue compartido en un video en sus redes sociales. La publicación ha sido respalda por miles de seguidores que esperan escuchar las palabras del veterano artista, mientras un puñado le aconseja que no se involucre en una pelea entre exponentes urbanos.

El artista hablará hoy, a las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico a través de sus redes sociales.

La voz de “Amor y control” reaccionó una semana después del rap “Music Sessions número 49″ que Residente trabajó con el productor musical Bizarrap, una fuerte “tiraera” a J Balvin.

Con el tema el rapero puertorriqueño avivó la semana pasada la controversia que empezó en septiembre del 2021, tras las nominaciones de los Latin Grammy, donde el cantante colombiano convocó un boicot de parte de los intérpretes del género urbano a no asistir a la ceremonia porque, a su entender, los artistas de reguetón no estaban siendo valorados por la Academia.

En ese entonces, Residente le reclamó a Balvin con varios mensajes en el que le dejó saber que su música era comparable a un “carrito de hot dogs que se molesta porque no se puede ganar una estrella Michelín, reconocimiento a establecimientos que cuentan con una buena cocina”.

Precisamente, en aquel entonces, Pérez, destacó que el no asistir a la ceremonia era boicotear a su vez el homenaje que recibió Blades al recibir el premio especial Persona del Año 2021 por sus diversas contribuciones sociales y culturales. Fue Pérez quien le entregó el premio en un emotivo mensaje, donde una vez más le agradeció su mentoría como modelo a emular a largo de su vida. Residente siempre ha reiterado que Blades es el artista que más admira en las diversas ramas del arte. Durante la ceremonia intentó leer un emotivo mensaje al cantautor, y actor.

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gothan City serán más grande que ese mundo que creaste, Hispania. Porque tus historias son de gente que existe, de gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque las historias de Superman vendan más que las de Ramiro. Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes”, leyó mientras hizo una pausa al no poder sujetar el papel, pues sus manos temblorosas impedían que continuara la lectura.

El rap que lanzó Pérez en contra de J Balvin provocó que otros artistas se expresaran como Ricardo Montaner que catalogó como “una masacre innecesaria”.

El intérprete de éxitos como “Déjame llorar”, “Tan enamorados”, “Me va a extrañar”, “Bésame” y “La cima del cielo”, compartió un mensaje -muy a su estilo- sobre el asunto que vuelve a enfrentar a dos figuras prominentes de la música latina.

“He visto con tristeza cómo dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, expuso el papá de los cantantes Mau y Ricky, y de la actriz Evaluna.

Residente dio sus razones

En una entrevista que Pérez otorgó la semana pasada a Jorge Pabón “Molusco” explicó las razones por las que lanzó el tema a casi seis meses de la controversia.

La entrevista que fue extensa y se transmitió por el canal de Youtube del locutor, Residente ofreció su versión de los hechos al manifestar que el intérprete colombiano no cumplió su palabra.

“En ese momento no quería coger llamadas telefónicas, hasta que me llamó el boxeador Canelo Álvarez y me djo que Balvin estaba triste. Yo me enfogoné porque Balvin había llamado a Canelo en medio de su preparación para la pelea contra Caleb Plant”. Luego de hablar con el boxeador, Residente quedó en llamar a Balvin.

En una conversación entre los dos exponentes del género urbano, Balvin según dijo Pérez lo llenó de halagos y llegaron a un acuerdo en el cual borrarían un tuit que subió el artista de Medellín y Residente haría lo propio con el video en que compara su música con un carrito de hot dog. Ambos cumplieron su palabra, e incluso, Balvin ayudó a Pérez a borrar el vídeo, para que se viera reflejado en todas las versiones en las redes sociales. Una vez completado esto, Pérez concluyó la llamada preguntándole a Balvin “Aquí quedó todo, ¿verdad?”

Un día después, Residente recibe una llamada de Balvin, que no puede contestar porque estaba reunido, y a las dos horas se entera de que el colombiano había subido una foto en la que aparecía frente a un carrito de hot dog, que tenía escrito la palabra “chúpala”. Esto molestó a Pérez y le escribió en varias ocasiones a Balvin pidiéndole que borrara la foto. Además, lo llamó en varias ocasiones, pero no hubo respuesta.

“Cinco horas después, me llamó Balvin, cuando la foto ya estaba viral y me dice ‘si supieras, ahora me voy a hacer millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia’. Yo me quedé sin habla, pensando ‘diablo, me clavó’. Se la jugó bien brutal, se la doy en esa parte, pero fue bien puerco”, explicó Pérez.

“Enganché y estaba bien molesto y hablé con varias personas, incluyendo a mi hermano Gabriel y todos me dijeron, ‘tienes que hacer una canción y tirarle’. Yo les dije que no podía hacer eso, porque iba a ser un abuso”.

Fue en ese momento que Residente decidió grabar un segundo vídeo, donde fue más explícito y más directo. Sin embargo, al ver que Balvin continuaba sacándole ventaja al tema de los “hot dogs”, llegando incluso a comenzar a vender mercancía con esta temática, Pérez entendió que había roto el acuerdo al que habían llegado y decidió escribir la ‘tiraera’.