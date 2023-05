El cantante y compositor Víctor Manuelle anunció hoy que abrió una segunda función de su espectáculo “30 años de trayectoria” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, por lo que puede afirmar que es y se siente profeta en su tierra.

Al “Sonero de la Juventud” lo invaden las emociones, el entusiasmo y hasta la incredulidad al conocer que ofrecerá una nueva función el domingo, 4 de junio, luego de venderse la primera función pautada para el sábado, 3 de junio. El artista admitió en conferencia de prensa que tuvo dudas e inseguridad de celebrar sus tres décadas como solista con un espectáculo en el llamado “Choliseo” por ser un tanto inseguro al tomar decisiones.

El salsero reveló que a pesar de la experiencia que posee en su exitosa carrera en el género de la salsa, realizar un concierto en el Coliseo de Puerto Rico siempre le provoca un poco de inseguridad y es su equipo de trabajo quien le da el impulso para asumir los retos.

PUBLICIDAD

“Mi problema siempre ha sido ese. Dudo mucho antes de tomar una decisión, pienso que tengo un equipo de trabajo maravilloso que son los que me dan la patada por el fundillo cuando la necesito. Dale voy a ti… Tuti, Marivel y Marcos siempre decían que eran dos conciertos y yo no lo creía. Creo que es parte de mi personalidad y no debería ser porque he tenido muchas bendiciones de papa Dios”, aseguró el cantante isabelino que comenzó su carrera como solista en el 1993.

El salsero no se presenta en el Coliseo de Puerto Rico desde hace ocho años. La venta de boletos para la segunda cita musical arranca este próximo viernes, 5 de mayo a partir de las 10:00 a.m. a través de ticketera.com. El concierto es una producción de Paco López para No Limit Entertainment.

“Tengo que confesar y no quiero que suene a cliché. Cuando hicimos el concierto aquí, mi equipo y Paco López tenían mucha más fe que yo. Ellos fueron los que hicieron el acercamiento y no quería meterme en un revolú a esta altura… decía ya yo he estado en el Choliseo, hice el (Roberto) Clemente, el Madison Square Garden y he hecho muchas cosas. Cuando se hizo el anuncio y las ventas estaban espectaculares y que el pueblo te reciba después de 30 años ha sido uno de los momentos más maravillosos de mi carrera… esto me ha llenado de vida. (Hacerlo aquí en mi casa)”, añadió el artista que en febrero recibió el galardón de trayectoria en Premio Lo Nuestro en Miami donde anunció que al Choliseo “hay que ponerle en salsa”.

PUBLICIDAD

Precisamente sobre el repertorio salsero de su concierto adelantó que será “literal un viaje para montarse en un vuelo y viajar por toda mi carrera y las diferentes emociones que van a poder experimentar”.

El cantante lanzó el año pasado su vigésimo tercera producción discográfica “Lado A Lado B”, canciones que incluirá en su concierto. A preguntas sobre qué artistas podrán acompañarlo indicó sin revelar nombres que solo serán los que han tenido un vínculo especial con él y de esos algunos no van a estar ya que tienen complicada la agenda.

Al repasar su carrera destacó que lo más duro fueron los primeros años en la música por su adaptación de “un jíbaro de Isabela a la industria musical”.

“La adaptación fue un proceso fuerte para mí. Entender que lo que a mí me apasionaba y hacía por diversión en una orquesta de mi primo y luego cuando llegan los años 1994 al 1996 fue fuerte esa adaptación para entender lo que era la carrera. Luego después del 1996 fueron los años de mayor éxito al obtener galardones, luego nacen mis hijos. Ser padre y joven con una carrera que te exige mucho tiempo fue otro proceso de adaptación increíble y estos últimos cinco años y en especial los últimos 2 años y cuatro meses que tiene mi nieta (Dylara) han sido los de más estabilidad en todos los aspectos. Donde ya te sientes seguro de lo que quieres para ti como artista y como ser humano… de los sacrificios que estás dispuesto hacer y de los que no quieres hacer y lo que no negoceo con nadie que es el tiempo de mi familia”, sostuvo el salsero que es uno de los más querido del grupo de exponentes que ha defendido la salsa romántica en el mundo.

PUBLICIDAD

El artista que ha grabado con diferentes artistas urbanos, incluyendo a Bad Bunny con el tema “Mala y peligrosa” señaló que la etapa que él vivió en los años 80 donde la salsa dominaba la industria es lo que sucedió y sucede en la actualidad con el género urbano que acapara toda la difusión digital y radial y los grandes escenarios en el mundo. De hecho hizo una comparación de las figuras al resaltar que “Bad Bunny es el Héctor Lavoe, Tego Calderón es el Maelo y Daddy Yankee el Frankie Ruiz de esos tiempos”.

Sobre la etapa de abuelo que vive desde hace más de dos años indicó que su nieta Dylara Valentina es quien le ha provocado la presencia activa en las redes sociales al compartir momentos personales mediante videos y fotos en las redes sociales.

Por último, el artista admitió que irá a su encuentro con el público local con la exigencia de presentar y realizar un espectáculo que complazca de principio a fin a cada uno de los asistentes que lo han respaldado por tres décadas.