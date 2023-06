Yng Lvcas, conocido por ser uno de los primeros artistas mexicanos en triunfar en el reguetón, tiene una idea clara de cómo el género puede desarrollarse en México y para lograrlo ha convocado a sus colegas a abrazar su “mexicanidad” y plasmarla en este género.

En entrevista con EFE en Miami, donde celebró el éxito de su canción “La Bebé”, un remix grabado junto a Peso Pluma que llegó esta semana al primer lugar de la cartelera Latin Rhythm Airplay de Billboard, el mexicano dijo que tiene una visión clara del movimiento del reguetón que quiere impulsar en su país.

Para el artista de 23 años, cuyo nombre de pila es Daniel Donlucas, la clave de su éxito ha sido la tenacidad. “Son agallas, pantalones. Ahora traigo una mochila muy grande con herramientas para abrirle el camino a los demás artistas que vienen, que son de mucho talento”, afirmó.

PUBLICIDAD

Después de tener éxito en el reguetón, Yng Lvcas se percató de que había un vacío en la industria mexicana. “La gente me decía que era muy bueno en reguetón. Cuando les pregunté qué otros artistas mexicanos les gustaban, no pudieron nombrar a ninguno. Eso me hizo darme cuenta de que tenía que enfocarme en esto y hacerlo crecer”, explicó.

Al reflexionar sobre lo que hace falta para el desarrollo del género en su país dijo: “Es dedicación, constancia y creérselo, y también tener ese estilo único de hablar como mexicano. Vamos pa’ allá, podemos, la hacemos”.

“Hay que tener nuestra jerga mexicana también. Dejemos de poner palabras colombianas, palabras puertorriqueñas. Hay que ser mexicano”, aseguró.

También hizo un llamado al público fuera de México, para que reciba a los reguetoneros mexicanos “como nosotros lo hemos hecho con artistas de otras partes del mundo”.

El artista nacido en Guadalajara reconoce que el éxito le ha tomado por sorpresa, en especial por que lo está alcanzando con “La Bebé” y su remix, pues fue “a la que menos esfuerzo le he puesto en la vida”.

Relató que la colaboración con Peso Pluma, el artista mexicano del momento, fue totalmente espontánea. “Yo estaba en un estudio, de repente llegó él y me preguntaron si quería hacer el remix de ‘La Bebé’ con él. Lo hicimos y ya”.

Confiesa que nunca imaginó que su primera canción en el género urbano ganaría el premio a “Mejor Remix del Año” en los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico, que se celebraron la semana pasada en San Juan.

PUBLICIDAD

/

“Ver a todo el mundo aplaudiendo a un mexicano que hace reguetón en Puerto Rico fue más que un sueño y una confirmación de que estoy en el camino adecuado”, manifestó y mencionó a Arcángel, Anuel AA, Cosculluela y Bad Bunny como sus principales influencias boricuas.

El próximo 28 de junio, Yng Lvcas lanzará su última canción, una colaboración con el joven artista de regional mexicano Jasiel Núñez llamada “Qué loco”, que describió como “un corrido galáctico”, en el que instrumentos nunca usados en ese género le dan a la canción un tono como que viene del espacio.