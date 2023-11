Por estos días, todos en Hollywood cruzan los dedos. Las negociaciones entre el sindicato de actores de la pantalla -en huelga desde el pasado 14 de julio- y la asociación que reúne a estudios de cine y plataformas parecen finalmente mirar a una próxima resolución.

La cuenta regresiva está llegando a un límite: expertos aseguran que si el conflicto no se resuelve de forma inminente, varias series deberán ser canceladas y los efectos en la cartelera cinematográfica (con varias películas sin poder rodarse) podrían ser desastrosos.

Las consecuencias se están sintiendo desde hace varias semanas. Además de aplazamientos para el próximo año de esperadas películas, como “Challengers”, de Luca Guadagnino, y “Dune Part Two″, de Denis Villeneuve, que están afectando la próxima entrega de premios y por tanto la carrera por el Oscar 2024. Varios estrenos que estaban programados para el próximo año ya han sido aplazados para 2025. Esto, por la falta de contenido y producciones para alimentar las próximas temporadas.

Entre los recientes aplazamientos más llamativos está el remake de “Snow White”, que Disney pretendía estrenar mundialmente en marzo próximo; ahora irá en marzo de 2025. La cinta, dirigida por Marc Webb y que acaba de lanzar su primera foto oficial, es protagonizada por Rachel Zegler (“West Side Story”) como Blanca Nieves y Gal Gadot como la malvada madrastra.

El mismo estudio también anunció que “Elio”, la nueva película animada de Pixar, ya no irá en marzo próximo, sino en junio de 2025. Dirigida por Adrián Molina (guionista de “Coco”), la cinta muestra a un niño de 11 años que se ve involucrado en una aventura espacial.

Y la continuación de “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, programada para junio de 2024 (cuarta fecha tras ser aplazada por la pandemia), ahora está fijada para mayo de 2025. La nueva fecha obedece al hecho de que la cinta ni siquiera ha podido completar su rodaje. Además, ha trascendido que a causa de la decepcionante taquilla del filme estrenado este año -a la cinta protagonizada y producida por Tom Cruise le afectó el ir apenas una semana antes de los fenómenos que fueron “Barbie” y “Oppenheimer”- cambiará su título. Es decir, ya no será “Dead Reckoning Part Two”.

Una película prevista para marzo de 2025 y que ahora irá en junio del mismo año (para dar más tiempo a la posproducción del filme que aún no ha podido rodarse) es el remake de la animada “How To Train Your Dragon”.

A estos se suman aplazamientos ya anunciados para 2024 como los de los filmes de superhéroes de Sony “Kraven the Hunter”, con Aaron Taylor-Johnson, basada en el villano de Marvel y que irá en agosto próximo (iba a debutar el mes pasado). La precuela de “A Quiet Place”, que lleva por título “A Quiet Place: Day One”, pasó de marzo a junio de 2024, y la nueva secuela de “Ghostbusters”, que se estrenaría en diciembre, ahora llegará a cines en marzo próximo.

Un caso especial es la cinta “The Bikeriders”, de Jeff Nichols, drama de época sobre una pandilla de motociclistas protagonizada por Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy y Michael Shannon, entre otros. Es una de las fuertes cartas de los estudios 20th Century para la próxima carrera por el Oscar e iba a debutar en Estados Unidos en diciembre. Pero el estudio suspendió su estreno y no entregó una nueva fecha, porque se estaría esperando lo que sucede con las negociaciones de la huelga. De resolverse pronto y el equipo puede realizar una campaña de promoción con los actores, entonces su presentación se mantendrá para antes de fin de año.