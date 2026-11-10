“Agua brava”, de Glorimar Marrero, gana tres premios en Islas Canarias

El próximo largometraje de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez continúa ganando impulso en el panorama internacional. Su proyecto “Agua brava” recibió tres reconocimientos en el Canary Islands International Film Market (CIIF Market) 2026, un logro que fortalece el camino de la producción hacia su futura realización y exhibición. La cineasta presentó la propuesta junto a la productora Vanessa López en Tenerife, Islas Canarias, donde se celebró el encuentro del 26 al 30 de octubre.

Los galardones abren nuevas oportunidades de exhibición, representación internacional y colaboración con la industria cinematográfica de Europa y Latinoamérica. Para Marrero Sánchez, este nuevo logro representa otro paso importante en una trayectoria que ha seguido creciendo desde el éxito de “La pecera”, su ópera prima, estrenada mundialmente en Sundance en 2023 y posteriormente nominada al Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana.

Actualmente en una etapa avanzada de desarrollo y con su rodaje previsto para 2027, “Agua brava” aborda temas como el desplazamiento, la gentrificación y la migración a partir de una pregunta que resuena profundamente en la realidad puertorriqueña: ¿qué significa permanecer en un lugar que parece expulsarte? La historia explora el sentido de pertenencia y la relación entre el cuerpo y el territorio.

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“Estos reconocimientos representan un impulso extraordinario para ‘Agua brava’ y confirman que nuestras historias, profundamente arraigadas en la realidad boricua, tienen la capacidad de conectar con otras geografías y audiencias”, expresó Marrero Sánchez a través de un comunicado de prensa. “Para mí, es especialmente significativo que una historia sobre el desplazamiento, la pertenencia y la resistencia a abandonar nuestro archipiélago encuentre resonancia internacional. Estas alianzas nos permiten llevar esta historia a la pantalla, sin perder de vista el compromiso de hacer cine desde Puerto Rico, con una mirada propia y sin fronteras”.

Entre otros reconocimientos obtenidos por “Agua brava” figura el otorgado por CINEXIS, que garantizará una ventana de exhibición comercial una vez la película esté terminada. Además, la organización brindará acompañamiento estratégico y acceso a una red internacional de productoras y colaboradores.

Por su parte, Con Un Pack International Sales concedió un premio valorado en 3,000 euros en servicios de representación y acompañamiento internacional. Este apoyo incluye la presentación del proyecto ante distintos mercados y potenciales compradores, así como la exploración de oportunidades de preventa.

A esto se suma el respaldo de MAFIZ, el área de industria del Festival de Málaga, que otorgó dos acreditaciones para participar en su edición de 2027. Gracias a este beneficio, el equipo tendrá la oportunidad de establecer contactos con productores y profesionales del cine europeo y latinoamericano.

“La presencia de proyectos puertorriqueños en estos escenarios contribuye a fortalecer una industria local con capacidad de generar producciones que, sin perder su identidad, dialoguen con el mercado y las audiencias internacionales”, añadió la productora Vanessa López.

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Los éxitos del proyecto no terminaron en Tenerife. Marrero Sánchez también fue seleccionada como una de las cuatro cineastas que formarán parte del programa 2026 NYWIFT New York / Puerto Rico Collaborative Media Pipeline, una iniciativa de New York Women in Film & Television que respalda proyectos de relevancia cultural desarrollados por cineastas con vínculos con Puerto Rico.