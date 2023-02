La pasión que siente cuando está frente a una cámara es casi similar a que le tiene a los vinos. Y es que la puertorriqueña Amber Rivera lleva una carrera ascendente en la actuación, que incluye papeles de reparto en la película “Plane” y en la serie de televisión “The Resort”, además de que es sumiller certificada y embajadora de la Denominación de Origen Ribera del Duero y Rueda en Puerto Rico.

En las pasadas semanas la artista ha tenido una agenda sumamente cargada debido a que ha tenido que atender compromisos relacionados a la premier de la película de acción “Plane”, filmada en la isla y protagonizada por Gerard Butler.

“Estas semanitas han sido bastante intensas. Estuve la semana pasada en Nueva York, en la premier, que fue un éxito total. Luego, tuve la oportunidad de ver la película aquí en Puerto Rico, en el cine local, y me encantó la energía de la gente, escucharlos aplaudir, riéndose, gritando”, explicó la actriz nacida en Tampa, de padres puertorriqueños, y quien de pequeña se mudó a la isla.

PUBLICIDAD

Amber Rivera durante la filmación de la película "Plane" en Puerto Rico. (Suministrada)

A pesar de que Rivera ha formado parte del elenco de películas filmadas en la isla como “Extortion” (2017), con Danny Glover, “Replicas” (2018) con Keannu Reaves, y “Speed Kills” (2018), con John Travolta, cuando recibió la llamada de que había sido seleccionada para actual al lado de Butler en la película “Plane”, no se lo podía creer. “Originalmente yo había audicionado para el rol de Bonnie, la azafata principal y que fue caracterizado excelemente por Daniela Pineda y, en aquel momento me habían dicho que se lo habían dado a alguien de Los Ángeles. Y ahí se quedó, como ocurre con muchos proyectos”, detalló la artista. “Como dos semanas antes de comenzar a rodar, me llamó mi agente de la nada y me dice ‘Estás en la película como María’. Cuando me enteré que me habían ofrecido ese papel, me puse extremadamente contenta y emocionada. Sin duda este es el papel más importante que he tenido hasta el momento”.

Amber Rivera estudió actuación en The American Musical and Dramatic Academy de Nueva York. (Carlos Giusti/Staff)

Como ocurre cuando se graban proyectos en la isla, Rivera no fue la única puertorriqueña que conformó el elenco de la película, ya que también participaron actores como Modesto Lacén, Angel Fabián Rivera, Rose Scheck, Ricky Robles Cruz, Michelle Cortés y Fernando Chan, así como un amplio equipo técnico y de apoyo a la producción.

Para la también cantante, es primordial que producciones de Hollywood, del tamaño y presupuesto de “Plane” continúen trabajando y filmando en la isla. “Es extremadamente importante que sigan trayendo producciones a Puerto Rico, no solamente el cine local, que está haciendo un trabajo excelente, sino continuar exponiéndose a nivel internacional y seguir apoyando a estas producciones que vienen de afuera”, mencionó Rivera, quien participó como actriz de la serie “The Baker and the Beauty” de ABC, filmada en Puerto Rico. “Les dan trabajo a tantas personas por una cantidad de tiempo considerable y realmente el impacto económico y social que trae nos posiciona a nivel internacional. Mi sueño es continuar viendo este tipo de producción llegar a la isla y que se siga dando ese tipo de apoyo”.

PUBLICIDAD

Equipo de actores durante la filmacion de "Plane" en Puerto Rico. (Suministrada)

De hecho, su participación en “Plane” ya ha generado interés en otras producciones de Hollywood, algo que tiene a Rivera a la expectativa. “Rezo y confío en que ‘Plane’ me dé otras oportunidades. Ya están empezando a surgir, así que estoy viendo los frutos. Llevo sobre 20 años en la industria, desde pequeñita y siento que estoy lista y preparada para lo que venga. Estoy agradecida con ‘Plane’, porque definitivamente me está abriendo las puertas”, destacó.

Eso sí, algo que le gustaría explorar y hacer en los próximos meses es actuar en alguna obra de teatro aquí en la isla. “Me encantaría trabajar en teatro y cine local. Actualmente se están haciendo unas producciones hermosas y definitivamente lo tengo como un reto y un sueño para mí”, añadió la actriz, quien nunca a actuado en teatro en la isla. “Hace muchos años que no hago teatro y estoy como loca por hacerlo. Tengo esa cosquillita para volver a estar en ese ambiente”.

Amor por el vino

Algo que llama la atención de Rivera, es que paralelo a la actuación también se ha educado dentro del mundo de los vinos, alcanzando el rango de sumiller, algo que logró alcanzar con mucho esfuerzo y trabajo.

“Siempre trabajé en restaurantes como una manera de sostener mi carrera de actuación y mi arte. Cuando regresé a Puerto Rico en 2013, no solamente empecé a trabajar más en las producciones de cine que vinieron de afuera, sino que trabaé en el Ritz-Carlton de San Juan y ahí fue que realmente comencé a enamorarme y a exponerme a un portafolio más grande de vinos y a educarme”, mencionó la puertorriqueña, quien estudió actuación en The American Musical and Dramatic Academy de Nueva York, ciudad donde vivió por 10 años. “A través de los años me fui certificando y subiendo en el mundo de los vinos”.

PUBLICIDAD

Desde el verano pasado, Rivera ha puesto todo su conocimiento en sus nuevas labores como embajadora de la Denominación de Origen Ribera del Duero y Rueda en Puerto Rico, razón por la cual ha tenido que estudiar, prepararse y viajar a España. “Como embajadora facilito eventos, degustaciones, cenas, maridajes y colaboro con diferentes chefs. Realmente el propósito es educativo es educar al pueblo puertorriqueño sobre estas dos denominaciones de origen, el impacto que tienen en nuestra cultura de vinos aquí en Puerto Rico y realmente es un rol de educadora”, explicó la artista.