Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bridget Jones inmortalizada: así luce su nueva estatua en Londres

La icónica heroína de la comedia romántica se une a figuras como Harry Potter y Mary Poppins en el paseo cinematográfico de Leicester Square

17 de noviembre de 2025 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Renee Zellweger, izquierda, y la escritora Helen Fielding posan para los fotógrafos durante la develación de la estatua de Bridget Jones en Leicester Square, Londres (Millie Turner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bridget Jones se ha unido a Harry Potter, Mary Poppins y Paddington como residentes permanentes de la famosa Leicester Square de Londres.

RELACIONADAS

El lunes se inauguró una nueva estatua de bronce de la heroína de la comedia romántica para conmemorar los 25 años del estreno de la primera película de “Bridget Jones”.

La actriz Renée Zellweger, que ha interpretado al personaje titular en cuatro ocasiones desde que se estrenó el primer “Diario de Bridget Jones” en las grandes pantallas en 2001, asistió a la presentación junto con la escritora Helen Fielding, cuyos libros inspiraron las películas.

La estatua, que representa a Zellweger vestida con una minifalda y sujetando un diario y un bolígrafo, es la última incorporación al sendero “Escenas en la plaza” de Leicester Square, sede de numerosos estrenos cinematográficos internacionales.

La atracción, inaugurada en 2020 para celebrar un siglo de cine, también cuenta con estatuas de Mr. Bean, Bugs Bunny, Laurel y Hardy, Batman y Wonder Woman.

“Bridget Jones: Mad About the Boy”, la cuarta película de la franquicia, se estrenó a principios de este año.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
LondresBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 17 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: