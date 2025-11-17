Bridget Jones inmortalizada: así luce su nueva estatua en Londres

Bridget Jones se ha unido a Harry Potter, Mary Poppins y Paddington como residentes permanentes de la famosa Leicester Square de Londres.

El lunes se inauguró una nueva estatua de bronce de la heroína de la comedia romántica para conmemorar los 25 años del estreno de la primera película de “Bridget Jones”.

La actriz Renée Zellweger, que ha interpretado al personaje titular en cuatro ocasiones desde que se estrenó el primer “Diario de Bridget Jones” en las grandes pantallas en 2001, asistió a la presentación junto con la escritora Helen Fielding, cuyos libros inspiraron las películas.

La estatua, que representa a Zellweger vestida con una minifalda y sujetando un diario y un bolígrafo, es la última incorporación al sendero “Escenas en la plaza” de Leicester Square, sede de numerosos estrenos cinematográficos internacionales.

La atracción, inaugurada en 2020 para celebrar un siglo de cine, también cuenta con estatuas de Mr. Bean, Bugs Bunny, Laurel y Hardy, Batman y Wonder Woman.

“Bridget Jones: Mad About the Boy”, la cuarta película de la franquicia, se estrenó a principios de este año.

