29 de agosto de 2025
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cortometraje de Joann Polanco recibe nominación en festival cristiano colombiano

“Queen Esther… After Saving Her People", además, forma parte de la oferta del evento que tendrá lugar del 2 al 6 de septiembre

29 de agosto de 2025 - 4:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Captura de una de las escenas de “Queen Esther: After Saving Her People”. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La actriz, productora y directora Joann Polanco acaba de sumar otro logro a su carrera con la selección oficial de su cortometraje “Queen Esther… After Saving Her People" en el Festival Internacional de Cine Cristiano de Bogotá (FICCBOG 2025), que se celebrará del 2 al 6 de septiembre en la capital colombiana.



Este festival, en su sexta edición, reconoce producciones que transforman vidas, inspiran corazones y promueven valores de fe. La participación de “Queen Esther… After Saving Her People" no solo representa un logro para el cine puertorriqueño, sino también una oportunidad única para dar a conocer el talento local en una plataforma internacional.

El cortometraje ha sido seleccionado para participar en la categoría de Cortometraje Cristiano, donde se encuentra nominado junto a otras siete producciones internacionales provenientes de países como México y Colombia.

Polanco viajará acompañada de su hija Sabel M. Colón Polanco, quien fungió como productora y también comparte protagonismo en pantalla, así como del actor puertorriqueño Leonardo Castro, parte del elenco del cortometraje, quien también dirá presente en el festival. Para ellos, esta experiencia representa un paso trascendental tanto a nivel profesional como personal.

El cortometraje, que incluye además la canción tema “Aprendiz” de la cantante Marynet Sánchez, presenta una historia inspirada en el libro histórico de Ester en el que explora imaginativamente su vida después de salvar a su pueblo.

Además de la participación en el festival, Polanco desarrolla los primeros pasos para llevar “Queen Esther… After Saving Her People" a la pantalla grande en formato de largometraje. Actualmente está en proceso de levantar recursos y colaboraciones para hacerlo realidad.

“Para mí es un honor poder representar a mi pueblo de Caguas y a Puerto Rico en este festival. ‘Queen Esther… After Saving Her People’ es una asignación del cielo que hemos trabajado con fe y dedicación, y me llena de alegría poder compartir este mensaje en Colombia. Agradezco profundamente el apoyo recibido y seguimos confiando en que pronto podremos llevar esta historia a la pantalla grande como un lagometraje", expresó Polanco.

Las personas interesadas en aportar, donar o participar como inversionistas en la realización de la película completa pueden comunicarse a través de jpentertainmentpr@gmail.com.

Tags
PelículasColombia
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
