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Cortometraje protagonizado por Gabriela Short entra al Cannes Indie Shorts

Se trata del proyecto fílmico “La Otra Yo”

21 de julio de 2026 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora puertorriqueña Gabriela Short. (Alexis Cedeño Laboy)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cortometraje puertorriqueño “La Otra Yo”, primer corto cinematográfico de Short Short Films, fue elegido en la selección oficial del Cannes Indie Shorts y recibió, además, el reconocimiento de semifinalista.

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El cortometraje cuenta con la actriz y presentadora puertorriqueña Gabriela Short como productora ejecutiva y protagonista, acompañada por el actor Omar O’Farrill. La dirección y el guion estuvo a cargo de Luis Enrique Rodríguez, la dirección de fotografía fue realizada por César Marrero, mientras que Miguel Rodríguez fue el director de postproducción.

La selección de “La Otra Yo” en Cannes Indie Shorts marca el comienzo de un recorrido en otros festivales internacionales durante los próximos meses, mientras el equipo trabaja en el desarrollo de nuevas producciones que formarán parte del universo de Short Short Films.

Como parte de esta selección, el cortometraje continúa en competencia por el New Waves Grand Prix, uno de los principales reconocimientos otorgados por el festival a producciones emergentes que destacan por su propuesta narrativa y calidad cinematográfica.

“Durante mucho tiempo esperé por oportunidades que nunca llegaron. En un momento entendí que, si quería contar las historias en las que creía, tenía que empezar a crearlas yo misma. Así nació Short Short Films. Lo que comenzó como una decisión personal hoy se ha convertido en un espacio para reunir a personas que comparten esa misma inquietud de crear, colaborar y apostar por historias originales. Este reconocimiento nos confirma que vamos por el camino correcto, pero sobre todo nos motiva a seguir construyendo oportunidades para el talento puertorriqueño”, expresó Short en declaraciones escritas.

La selección representa los primeros laureles internacionales para Short Short Films, una iniciativa creativa hecha en Puerto Rico con el propósito de desarrollar cortometrajes originales y demostrar que las grandes historias no dependen de su duración. Más allá de producir películas, Short Short Films busca convertirse en una plataforma para impulsar el talento local, reunir a creativos de distintas disciplinas y abrir nuevas oportunidades.

“La Otra Yo” es el primero de varios proyectos que forman parte de esta nueva etapa para Short Short Films, en vías de construir un catálogo de producciones originales mientras posiciona el talento puertorriqueño dentro de la conversación cinematográfica internacional.

Short Short Films busca convertirse en una plataforma donde escritores, directores, actores, productores y demás creativos puedan desarrollar proyectos originales con altos estándares de producción y proyección internacional.

Más que producir cortometrajes, la iniciativa apuesta por crear oportunidades, fomentar nuevas colaboraciones y demostrar que las historias creadas desde Puerto Rico pueden competir y conectar con audiencias en cualquier parte del mundo.

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CineFestival de Cine de Cannes
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