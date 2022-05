La actriz Didi Romero vive un sueño del que no quisiera despertar luego de tener una agenda llena de proyectos actorales en Estados Unidos y en Puerto Rico, por los que no deja de sonreír al representar a su patria con su talento.

La hija de la cantante y presentadora Deddie Romero está plantando bandera en cada lugar que participa, al destacarse en el teatro musical de Broadway, en el cine y en la plataforma de Disney al protagonizar la primera serie puertorriqueña que se transmitirá por Disney+.

Este parece ser el año de la también influencer de 23 años que se radicó a principios del 2022 en Estados Unidos para dedicarse por 57 semanas a la gira del galardonado musical “Six” que recorre múltiples ciudades en Estados Unidos.

La actriz es parte del elenco principal del musical de Broadway, escrito por Toby Marlow y Lucy Moss. Romero interpreta a “Katherine Howard”.

La comedia presenta a las seis esposas del rey Enrique VIII de Inglaterra que se unen en un concierto para cantar y contar su historia de amor con su majestad. La gira incluye varios estados y Romero describe la experiencia como una gran oportunidad actoral ya que puede demostrar sus tres grandes pasiones: actuar, bailar y cantar en un mismo escenario.

“A mí siempre me han criado con mucha disciplina y con mucha humildad. Siendo sincera aún no me creo la cantidad de cosas que estoy haciendo y todas las oportunidades que me han llegado. De verdad no me las creo. No sé si este será mi año como lo mencionas. Siento que tengo un sueño y estoy viviendo ese sueño. Espero que este año esté lleno de muchísimas bendiciones y poder seguir haciendo lo que tanto me gusta”, indicó la actriz en entrevista telefónica desde Chicago.

Sobre su experiencia en las tablas del reconocido musical explicó que la acogida del público ha sido maravillosa y que valora el que “no existen comparaciones entre las actrices”.

“Como mujer estamos muy acostumbrada a estar viendo como las personas nos comparan y compitiendo con nosotras las mujeres. En este caso nunca se sintió así. Desde el primer día de ensayo fue súper cool y chévere. Todo el mundo era súper distinto. Es una vibra bien positiva que nadie se comparaba con nadie. Gracias a Dios estoy muy agradecida de ser parte de un elenco tan chévere”, explicó Romero que es la única latina dentro del elenco que nació y se crió en un país latinoamericano.

Del proyecto, atesora la oportunidad de hacer teatro musical, ya que le permite combinar la actuación y el canto. Para su sorpresa la audiencia suele ir a ver el musical vestida como el elenco con el que se identifica. La gira en Chicago será hasta el 3 de junio, luego va a Washington y después a Orlando.

“La audiencia se vuelve loca con nosotras. No sabía del auge de este show. Se visten como la reina favorita para ir a verte. Estoy muy emocionada por ir a Orlando. Ese es mi spot favorito por los puertorriqueños”, aseguró.

En Disney+ y las salas de cine

El otro proyecto que tiene entusiasmada a Romero es el estreno de la serie “Gina Yei” de de Disney y que cuenta con otros actores puertorriqueños. La actriz no adelantó la fecha de estreno, pero afirmó que “Puerto Rico va a tener el gusto de poder ver una serie tan chévere, linda y con un talento increíble”.

“Ese proyecto es algo que la gente no se va a esperar. Es algo bien refrescante. Estoy bien feliz”, señaló Romero, sobre la producción en la que trabajaron los actores José Brocco, Alfonsina Molinari y Wanda Sais, entre otros.

Igual de agradecida se encuentra con el trabajo que hizo en la la película puertorriqueña “Mixtape” que se exhibirá en junio en las salas de cine del país. La actriz protagoniza junto al actor por Felipe Albors el largometraje del cineasta Benji López (“Mi verano con Amanda”).

El filme, completamente en inglés, cuenta la historia de “Sammy”, un talentoso prodigio musical que entra nuevo a una escuela de música e inmediatamente es víctima de “bullying” de parte de Jonathan (Adán Allende) al darse cuenta que “Karla” (Romero) y “Sammy” se hacen buenos amigos.

De su personaje adelantó que es la chica popular de la escuela desde una perspectiva de acciones buenas y positivas.

Por lo pronto, la actriz no podrá viajar a la isla para la premier del largometraje “Mixtape” pero espera poder separar una fecha para visitar la isla.