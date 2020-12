La directora puertorriqueña Mariem Pérez celebró que el documental biográfico “Rita Moreno: The Girl Who Decided To Go For It” se estrenará en el Festival de Cine de Sundance de Estados Unidos de 2021.

Pérez dirigió y produjo el documental basado en la vida la estrella de Hollywood ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT), quien es inspiración para los latinos y las mujeres.

El documental debe lanzar en septiembre del 2021 a través de PBS, por lo que la exhibición en Sundance -que se celebrará en un formato híbrido, virtual y en algunos cines, entre el 28 de enero y el 3 de febrero del 2021- será su estreno mundial. La pieza es parte de otros nueve documentales que son parte de la selección oficial en esa categoría que incluye trabajos sobre la trayectoria del bailarín Alvin Ailey, el Festival Cultural de Harlem, el impacto de la tecnología en la crianza de los niños, un grupo de monjas que se enfrentó al sistema patriarcal de la Iglesia católica, entre otras piezas anunciadas esta tarde.

PUBLICIDAD

El proyecto sobre Moreno reúne una lista de celebridades como son Lin-Manuel Miranda (productor ejecutivo), George Chakiris, Gloria Estefan, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Eva Longoria, Mitzi Gaynor, Norman Lear (productor ejecutivo), Justina Machado, Denzel Washington, Terrence McNally, Karen Olivo y, por supuesto, la propia Rita Moreno.

En un momento en el que la conversación se centra en el empoderamiento femenino, la inclusión y la igualdad, Pérez se alza como una “directora a la vista” que demuestra cómo Moreno se destacó en una industria dominada por hombres. Mientras escuchaba las historias la estrella puertorriqueña, Pérez cuestionaba constantemente el idealizado sueño americano y hasta qué punto la gente estaba dispuesta a pagar el precio.

Hace 50 años, Moreno vivió dificultades y experiencias que, lamentablemente, muchas mujeres siguen sufriendo ya que se repiten por generaciones. De hecho la propia directora boricua también lo ha experimentado, por eso, decidió cambiar el enfoque del documental y resaltar el coraje, las transformaciones, los altibajos de una mujer inmigrante valiente, que intenta superar la discriminación, el acoso sexual y la humillación.

“Mi objetivo con este documental es mostrar la increíble inspiración que Rita es para todos nosotros. Para hacer esto, era importante para mí capturar el lado vulnerable y frágil de Rita cuando estaba fuera del escenario o con la guardia baja. Es por esto que una de las decisiones estéticas del documental fue seguir a Rita en un estilo de cámara verité. Verla en su vida diaria, sin maquillaje, en pijama, preparando su desayuno o conduciendo, peinándose y maquillando, o colocando adornos para su propia fiesta de cumpleaños “, sostuvo Pérez en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

La música también juega un papel fundamental en este documental. Aunque el jazz tiene la mayor parte del peso de la partitura, Pérez pudo incluir algunas canciones clásicas de la legendaria agrupación Fania All Stars, temas de fenecida cantante La Lupe y el éxito “Lamento Borincano”, de Rafael Hernández, todas las cuales tocan una fibra sensible en los puertorriqueños, particularmente los que emigraron persiguiendo el sueño americano.

Pérez en el 2005 fundó su propia productora Maramara Films y en 2007 codirigió con Carlos Ruiz y editó su primer largometraje “Maldeamores”, producción ejecutiva de Benicio Del Toro, que ganó varios premios internacionales como Mejor Ópera Prima, Premio del Público, Mejor Película, mejor guion y mejor actriz.

La hija del humortivador Silverio Pérez también ha producido y dirigido en Puerto Rico otros documentales premiados como “De Puerto Rico para el mundo”, “Diez En La Música”, y ganador del Emmy “Croato, La Huella De Un Emigrante”.

Pérez vive en Los Ángeles, California, y es la madre del actor Marcel Ruiz, de la popular serie de televisión “One Day At Time” y protagonista de la película “Breakthrough”.