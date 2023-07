Hay caminos que, una vez se comienzan a forjar, irremediablemente no tienen marcha atrás. Sin embargo, hay otros en los que te das cuenta de que sí es posible, aunque el precio de eso signifique algo semejante a atravesar “el Niágara en bicicleta”.

Sabiendo que era una posibilidad toparse con un panorama poco favorecedor, con voluntad y determinación, el actor puertorriqueño Carlos Santos tomó la batuta de su ruta cuando vivía un gran momento a nivel profesional, siendo primero presentador en LATV y eventualmente en MTV Tr3s en Nueva York. Haber estudiado “stand up comedy” e improvisación, además de dominar el inglés y el español, hizo que su función como presentador se le hiciera “relativamente fácil”.

En plena efervescencia, a los siete años de su carrera, renunció a ese reconocimiento y exposición en la pantalla, para regresar a Los Ángeles y hacer lo que realmente le apasionaba, ser actor.

“Todo el mundo tiene esos momentos en la vida donde tienen que decidir, o se quedan cómodos o se tiran pa’lante y se sacrifican. Recuerdo que dije, ‘prefiero estar pelao y con todas las oportunidades, que con este dinero’, y la vida me dijo, ‘toma, ahí tendrás’. A mi regreso a esta ciudad, estuve dos años sin trabajar, pues lo único que me ofrecían era trabajo como presentador”, relató a El Nuevo Día durante una visita reciente que hizo a la isla.

Si el 2011 fue complejo, el 2012 fue más difícil aún con la muerte de su padre y una ruptura de una relación sentimental de varios años, además de la precariedad económica. De mes a mes vivía, buscando cómo pagar la renta, entre audiciones, “guisos” y tareas como asistente de producción, y a veces teniendo en la alacena solo bombones y “pancakes” para comer.

A la primera semana del 2013, en pleno modo de sobrevivencia, una audición para un comercial terminó su odisea, pues de un comercial culminó siendo la figura de toda una campaña en inglés y español, con la que fue bien remunerado.

“Eso me salvó la vida. De ese momento en adelante a mí no me ha faltado nada. Para mí fue la confirmación espiritual de que literalmente tenía que pasar por el 2012 para salir como el ave fénix, en serio”, aseguró este toabajeño, a quien le resalta un espeso bigote, que entre broma y serio dijo que todo se comenzó a dar luego de dejárselo crecer. “Me pude concentrar en la comedia, en el impro y el stand up, porque ya el mejor regalo que me pude dar en ese momento era no preocuparme por las finanzas”.

Al histrión de 42 años, luego de un sinnúmero de audiciones, se le dio el salto a la actuación siendo parte del elenco en la serie “Gentefied” para Netflix, que lanzó en el 2020 y duró dos temporadas, en la que interpretaba un papel de mexicano, “Chris Morales”. Esta le abrió las puertas a otras oportunidades, como uno de sus trabajos más recientes, siendo parte de la serie de comedia de Amazon, “Primo”, basada en la historia del productor y guionista mexicoamericano Shea Serrano, donde encarna al menor de cinco tíos, “Ryan”.

“Me podrán ver en la película “Vacation Friends 2″ con el actor John Cena, que estrena el próximo 25 agosto. Yo originalmente salí en la primera, en los primeros diez minutos de la película, y eso lo grabamos en El Conquistador, la semana antes de que empezara la cuarentena de la pandemia. Pero, algo pasó, que curiosamente la gente respondió bastante bien al personaje y me dieron un ‘upgrade’ para la segunda. Ahora salgo en toda la película, soy ‘co-star’, no soy un ‘cameo’. Estuve grabando dos meses en Hawaii y esa semillita empezó con ‘Gentefied’”, destacó.

También en un rol de mexicano fue parte de la película “The Valet”, entre otros proyectos, así como ponerle voz a algunas series animadas. Por su apariencia y los roles en los que se ha desempeñado, el público tiende a pensar que Carlos Santos es oriundo de México, pero este vive orgulloso de “su mancha de plátano”. Precisamente, no pierde contacto con Puerto Rico, adonde viene a visitar a sus amigos y a presentarse en “stand-up comedy”, algo que retomó en el 2021, con espectáculos individuales y siendo parte del grupo de improvisación Spanish Aqui Presents en Los Ángeles, donde está radicado.

“Desde el 2019 para acá ha sido una cosa bien chula. La combinación perfecta de cosas que tuvieron que pasar en mi vida y poder sobrevivir se lo debo a que desde niño haber tenido una buena fundación emocional, espiritual y física, y tener disciplina. La disciplina la aprendí de papi y mi inteligencia emocional la aprendí de mami. Son cosas que se acumulan y me han llevado a creer en mí, a apostar por mí y a no rendirme nunca”, puntualizó el actor y comediante, quien lleva labrando su carrera por dos décadas.

Siempre quiso hacer reír

Siempre supo que quería hacer comedia, pero se enfrentó a lo que muchas veces suele suceder en los estudiantes de escuela superior, no sabía cómo hacerlo. Al tener que seleccionar una profesión, eligió ser estudiante en ingeniería en computadora en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), aun cuando sabía que las matemáticas y él no se llevaban bien.

En su primer año se fue de intercambio, lo que sirvió de confirmación de que en la isla estaba tomando un rumbo profesional que no iba a la par con lo que “nació para hacer”. Fue desde allí donde completó estudios en drama.

“Terminé en la universidad Fresno State, en California, y allá fue que me cambié a teatro. Es curioso porque yo entro siendo todavía parte del RUM y terminé ese año haciendo un musical. Esa fue la confirmación de todo lo que yo quería hacer. Yo llegué y empecé a tomar clases que no tienen que ver nada con ingeniería. Comencé a tomar clases de actuación, canto, masaje, comunicación, todas electivas”, narró mientras aclaraba que nadie en su familia estaba dedicado a trabajar en los medios de comunicación.

El apoyo de sus padres fue ese empujón que lo llevó a cumplir ese anhelo. “Desde chiquito, siempre estaba en la onda de hacer reír y de trabajar la comedia”, no duda en compartir el joven criado en Levittown. En aquel tiempo, sin plataformas digitales como las existentes en la actualidad, con su grupo de amistades se entretenía haciendo episodios de comedias mientras se grababan.

“Nosotros grabando era todo bien ‘old school’. Yo creo que tenía 14 años, la primera vez que vi una película de Jim Carrey, y fue la primera vez que dije, ‘Anda, eso es lo que yo quiero hacer’, pero obviamente, siendo chamaquito en Puerto Rico, estaba con esa mentalidad de que era un sueño casi imposible de alcanzar. Venía con la presión de que había que escoger ‘una profesión seria’”, señaló.

Le atribuye a su crianza en la niñez gran parte de lo que ha alcanzado en su adultez. Siendo hijo de un padre que era abogado y pastor, y de una madre que ahora es profesora retirada, aseguró que le enseñaron lo necesario para, eventualmente, nunca sentirse desventajado siendo parte de la comunidad latina en el mercado estadounidense y todo lo que eso implica.

“Yo creo que la ignorancia es bien importante en la juventud para lograr las cosas que uno quiere. Es una parte integral, pero también yo creo que gracias a la crianza que tuve en Puerto Rico, nunca sentí que era menos, aun siendo de clase media. Ahora de viejo, entiendo muchas cosas. Me crie de la mejor manera, un niño que nunca se sintió menos. Para mí eso fue una cosa que me ayudó cuando me fui a California, no me sentí que yo estaba en desventaja, como les pasa a muchos latinos que crecen en Estados Unidos, que desde que nacen, sienten ese discrimen. Gracias a Dios, esos años en mi niñez fueron clave”, expresó el menor de tres hermanos, quien llegó a desear salir en programas locales como “TVO” o “Qué Vacilón” de Raymond Arrieta, para hacer reír.

Dominar el español y el inglés a la perfección, también le abrió las puertas a más oportunidades. Un cambio de escuela y comenzar a ver programas estadounidenses por cable TV, a los ocho años, le hizo dominar el acento. “Los músculos de la boca, si tú no los vas desarrollando desde pequeño, mientras más viejo uno sea, más difícil es”, acotó.