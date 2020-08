La decimosexta edición del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic) arranca este domingo de manera cien por cien digital y gratuita, y con una programación que incluye la proyección de 84 filmes y una sección dedicada a mujeres cineastas de todo el mundo.

Entre la selección de títulos que se exhibirán en el certamen, que se prolongará hasta el próximo 23 de agosto, se incluyen en secciones fuera de competición como "Maestros del cine" los títulos más recientes de reconocidos directores como Arnaud Desplechin, Werner Herzog, Jessica Hausner, Ken Loach o Abel Ferrara.

Debido a la pandemia de coronavirus, la organización del Sanfic, la Fundación CorpArtes, y su productora, Storyboard Media, decidieron hacer de esta la primera edición digital del evento, por lo que las películas se podrán ver a través de la página web del Sanfic y de forma gratuita.

"Para la Fundación CorpArtes y Storyboard Media nunca fue una opción anular el festival", afirmó a Efe la coordinadora de Sanfic, Loreto Araya.

"Nos reinventamos (...) el director artístico tuvo que partir de cero, porque ya estaban todas (las películas) negociadas para ir de forma presencial y hubo que empezar todo de nuevo para ir en digital", contó Araya, explicando las complicaciones que tuvo que afrontar la organización ante el avance del coronavirus en Chile y en el mundo.

Dedicada a mujeres directoras

Otra de las grandes novedades del festival será la sección "Directoras en foco", dedicada a promover el trabajo que mujeres de todo el mundo realizan detrás de las cámaras, como una forma de reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica.

"Históricamente el cine, en cuanto a su dirección, la gran exposición la han tenido los hombres; el trabajo de directoras no ha sido con las mismas oportunidades que las películas con directores hombres", explicó Araya.

En esta muestra participarán seis realizadoras internacionales con sus últimas producciones, las que han sido exhibidas en reconocidos festivales como el de Cannes, Venecia, Sundance y Toronto, siendo algunos de estos metrajes candidatos a la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en los Premios Oscar 2020.

"Nos parecía tremendamente importante generar en nuestro festival ese espacio de visibilizar estas creaciones", sostuvo la coordinadora de Sanfic.

Las realizadoras que exhibirán sus películas son Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita), primera cineasta mujer de su país, con "La candidata perfecta"; Mounia Meddour (Francia), con "Papicha, sueños de libertad"; Victoria Solano (Colombia), con "Sumercé"; Mo Scarpelli (Estados Unidos), con "El Father como sí mismo"; Sabrina Blanco (Argentina), con "La botera"; y Sinai Sganzerla (Brasil), con "A Mulher Da Luz Propria".

Competencia y otras secciones

Con 21 estrenos mundiales, 32 latinoamericanos y 31 nacionales, la muestra cuenta con tres competencias: Competencia Internacional (8 producciones), de Cine Chileno (siete películas) y Cortometraje Talento Nacional (21 metrajes).

La Competencia Internacional contará con ocho producciones: "La hija de un ladrón" (España), de Belén Funes; "Sanctorum" (México-República Dominicana), de Joshua Gil; "Lhamo y Skalbe" (China), de Sonthar Gyak; "Blanco en blanco" (Chile-España-Francia- Alemania), de Théo Court; "Mi final. Tu comienzo" (Alemania), de Mariko Minoguchi; "Contactado" (Perú), de Marité Ugas; "El silencio del cazador" (Argentina), de Martín Desalvo; y "This is not a burial resurrection" (Lesotho), de Lemohang Jeremiah Mosese.

Muestra para menores

El festival también incluye el espacio Sanfic Educa, dedicado a exhibir películas para niños, niñas y adolescentes, que fue creado en 2017 y desde entonces con una creciente relevancia para los espectadores y asistentes.

En esta ocasión contará con 16 producciones provenientes de 7 países: "Son películas distintas que no son el blockbuster (éxito de taquilla) hollywoodense de 'Los Vengadores', porque muchas veces los niños creen que eso es lo único que existe para ellos", cuenta Loreto.

Los temas sobre los que tratarán los metrajes de este año se relacionan con la situación social que vive el mundo, la migración y el medio ambiente.

“Hay mucha riqueza porque está todo este tema de poder compartir y de difundir el cine a este público más joven”, dice Araya, además de incluir a gente con discapacidades cognitivas o población penal, público generalmente excluido de las salas de cine.