Fallece Isiah Whitlock Jr., actor de “The Wire”, “Veep” y las películas de Spike Lee

El actor de 71 años de edad falleció en Nueva York tras una breve enfermedad

31 de diciembre de 2025 - 4:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Whitlock interpretó al concejal Clay Davis, abiertamente corrupto, en 25 episodios a lo largo de las cinco temporadas de “The Wire”. (IMDb)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Isiah Whitlock Jr., actor que hizo frecuentes apariciones memorables en las series de HBO “The Wire” y “Veep”, así como en las películas de Spike Lee, falleció el martes. Tenía 71 años.

El representante de Whitlock, Brian Liebman, informó a The Associated Press en un correo electrónico que el actor falleció en Nueva York tras una breve enfermedad.

Whitlock interpretó al concejal Clay Davis, abiertamente corrupto, en 25 episodios a lo largo de las cinco temporadas de “The Wire”.

El creador de “The Wire”, David Simon, publicó una foto de Whitlock en Bluesky como homenaje. Whitlock es la segunda estrella importante del programa en morir en las últimas semanas, tras el fallecimiento del actor James Ransone.

Originario de South Bend, Indiana, Whitlock estudió en la Universidad Estatal del Suroeste de Minnesota, donde jugó fútbol americano y estudió teatro. Las lesiones lo impulsaron a estudiar actuación y se mudó a San Francisco para trabajar en teatro.

Comenzó a aparecer en pequeños papeles como invitado en programas de televisión como “Cagney and Lacy” a finales de los 80, y tuvo papeles muy pequeños en las películas de 1990 “Uno de los Nuestros” y “Gremlins 2: La Nueva Generación”.

Posteriormente, apareció en cinco películas de Lee, entre ellas “She Hate Me”, “Red Hook Summer”, “Chi-Raq”, “BlacKkKlansman” y “Da 5 Bloods”.

Interpretó al secretario de Defensa George Maddox durante tres temporadas en la sátira política “Veep”. El personaje compitió contra Selina Meyer, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, en las primarias presidenciales.

