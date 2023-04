Muchos de los “reboots” o “remake”s que constantemente se estrenan en los cines o en las plataformas digitales explotan al máximo el elemento de nostalgia que está atado con su título. Ese no es el caso con la serie “Grease: Rise of the Pink Ladies”, producción que estrena esta semana en Paramount Plus y que lanza al espectador a un Rydel High muy diferente al de la película de John Travolta y Olivia Newton John.

Lo primero es que las “Pink Ladies” todavía no existen, su origen es lo que esta temporada de 10 capítulos utiliza como su narrativa principal. Sin embargo, los cambios más evidentes están en una versión de “Grease” más abierta, en comparación con la versión problemática que los filmes presentan de la década de los cincuenta. El show se aferra a que el musical ‘Grease’ es una fantasía para inyectar una crítica social de la época como algo que pudo haber pasado antes de que Sandy decidiera cambiarlo todo para poder estar con Danny.

“La película termina con un carro volando”, explicó la creadora del show Annabel Oaks durante una rueda de prensa virtual. “Hablar sobre las políticas de géneros, el patriarcado y darles voces a las minorías no es lo más descabellado que puede pasar en ‘Grease’”.

Este credo, lleva al show a obviar las tensiones raciales de 1954, cuando todavía existía la segregación en las escuelas superiores de Estados Unidos, y a desarrollar dos relaciones interraciales entre su elenco principal. “Pienso que algo que distingue a ‘Grease’ es que tiene estos momentos que tienden a ser una realidad elevada y mágica. Siempre van a tener una raíz en la verdad, y el show es una versión nueva de eso”, explicó Maxwell Whittington, que interpreta a Wally, el primero de los estudiantes afroamericanos de Rydel en estar en una relación interracial.

Esta inclusión particular es especial para Jamal Sims, el artista negro que en esta serie tiene la oportunidad de hacerse cargo de la coreografía del show y dirigir uno de sus episodios. “Grease fue mi primer musical”, aseguró Sims. “Su magia particular fue la que me inspiró a querer ser un artista dentro de ese género. El poder ser parte del equipo creativo que le entrega esto a otra generación es un honor. Y tener la oportunidad de ahora también verme reflejado frente a las cámaras lo hace más dulce. ‘Grease’ siempre ha sido una fantasía, lo que pasa es que ahora aspiramos a otras cosas y hay espacio para que otras voces puedan manifestar las suyas”.

Un sentimiento muy similar fue expresado por la actriz Ari Natortomasso, quien jamás se imaginó que una de las primeras Pink Ladies iba a tener la oportunidad de explorar su homosexualidad como parte de la narrativa principal del show. Fue algo muy especial”, explicó la actriz. “Mientras yo crecí, yo no tuve acceso a una representación de una joven ‘queer’ que no fuera un estereotipo o una caricatura. Y sobre todo en un show que estuviera dirigido a una audiencia joven. Así que este es el primer trabajo que tengo después de graduarme de universidad y donde tengo la oportunidad de expresar todo eso. Hablar sobre mi orientación sexual y la expresión de mi género, es algo que atesoro y que espero que ayude a los jóvenes que vean el show”.

Quizás una de las sorpresas más grandes de esta versión de ‘Grease’ es que Jane, la protagonista y fundadora de las Pink Ladies, es de raíces puertorriqueñas. Esto no es solo mencionado en el show, es parte de una de los episodios donde el personaje tiene que tratar de esconder su descendencia para poder ser aceptada en uno de los mejores clubs sociales de su comunidad. “Estaba lista para que hubiera un personaje como Jane en ‘Grease’”, aseguró Marisa Dávila, la actriz que la interpreta. “Ella representa cualquier chica que no haya tenido la oportunidad de ser vista o de darle rienda suelta a su voz. Ella crea un espacio para poder expresar todas sus destrezas y todo lo que tiene que ofrecer. Lo curioso es que este show ha hecho lo mismo por mí. Eso es algo que despierta muchas pasiones en todas las mujeres que trabajan en este show, al frente y detrás de las cámaras”.

Lo que queda por ver ahora es si va a despertar la misma pasión en los fanáticos de “Grease”. Algo que la creadora del show sabe que no será fácil. “Tratar de darle otro contexto a ‘Grease’ es un reto inmenso. Es algo que ya simplemente es parte de nuestra cultura popular. Y no solo eso, el material original es adorado y amado. Así que para poder hacer eso, todo tiene que ser excelente. Desde el elenco hasta la música”, aseguró Annabelle Oaks.