Hace 15 años que Heath Ledger falleció a causa de una sobredosis accidental de medicamentos en su apartamento de Nueva York. El actor australiano tenía entonces 28 años. Debutó como protagonista en el cine en 1999 en una comedia romántica, pero huyó del encasillamientos y sumó diferentes registros a su carrera. Unos meses después de su muerte, se estrenó “The Dark Knight” y su interpretación del Joker fue reconocida al año siguiente con un Óscar póstumo.

Ledger nació en Perth, Australia, el 4 de abril de 1979. Su madre era profesora de francés y su padre diseñaba coches de carrera, según publicó Rolling Stone en 2006. El matrimonio no iba bien y la pareja se divorció cuando el actor tenía once años. “Estoy seguro de que hubo como una semana que no se hablaban”, dijo el actor. Una vez separados, sin embargo, siguieron compartiendo momentos familiares juntos.

El divorcio, publicó la revista, le sirvió como entrenamiento para una manera de vivir. “Disfrutaba estar en una casa durante tres semanas y luego decir: vale, me voy. Me preparó para esta vida bohemia que he estado llevando. Siento que he estado viajando con la misma bolsa desde que tenía once años”.

El actor comenzó a actuar en las obras escolares y antes de cumplir la mayoría de edad se trasladó a Sídney, para encaminarse en el mundo de la interpretación profesional. Comenzó trabajando en series de televisión australianas, como la telenovela “Home and Away” y en “Roar”.

En 1998, se mudó a Los Ángeles. Allí comenzó a trabajar con el agente Steve Alexander, con quien consiguió su primera película de Hollywood, la comedia romántica adolescente “10 Things I Hate About You”. El director de la película, Gil Junger, dijo un año después de su muerte a Entertainment Weekly: “Heath vino a la prueba y exudaba una sexualidad muy poco común para un hombre de esa edad. Tan pronto como se fue, me puse en pie y dije: señoras, nunca he querido acostarme con un hombre, pero si tuviera que hacerlo, ese sería el hombre. Contrátenlo de inmediato”.

UNA FAMA QUE NO QUERÍA

Ledger evitó ser encasillado en este género. “Tuve la sensación de que era reacio a convertirse en cualquier tipo de ídolo adolescente. Creo que sintió que ‘10 Things’ tenía más sustancia, pero anticipó que si hacía más películas como esta se quedaría atrapado haciendo comedias románticas para adolescentes”, dijo al medio Julia Stiles, coprotagonista de la cinta. En 2000 estrenó “The Patriot” y un año después, “Monster’s Ball” y “A Knight’s Tale”.

Este último título dio al actor el último empujón hacia la cima. “Heath deseaba la fama y cuando la consiguió se dio cuenta de que no la quería”, dice el cineasta Matt Amato en el documental “I am Heath Ledger” de 2017. Para “A Knight’s Tale”, en Sony querían que el actor fuera por todo el mundo de promoción, según contó su agente a Entertainment Weekly. “Obviamente era una gran oportunidad, pero Heath lo vio como mucha presión”, aseguró. “Estaba muerto de miedo. Salió de la reunión y corrió al baño. Tenía miedo de que lo estuvieran construyendo demasiado rápido y que si lo ponían en un pedestal no tendría adónde ir”.

El director de cine Ang LeeJake (c), el actor australiano Heath Ledger (i) y su compañero norteamericano Jake Gyllenhaal posan para las cámaras en una imagen de 2005 durante la presentación de la película "Brokeback Mountain" en el Festival de Cine de Venecia, Italia. EFE/Claudio Onorati (CLAUDIO ONORATI)

Ledger fue engrosando la lista de trabajos en cine con películas como “The Four Feathers”, de 2002; “Ned Kelly” y “The Order”, de 2003, y “Lords of Dogtown”, “Casanova” y “The Brothers Grimm”, de 2005. Ese mismo año se estrenó “Brokeback Mountain”, por la que consiguió su primera nominación a los Óscar un año después, en la que interpretaba a un joven vaquero que se enamora de otro vaquero con el que trabaja pastoreando el ganado.

En aquel entonces, a principios del nuevo milenio, no había muchas películas que abordaran un romance homosexual. En una ocasión, durante un viaje de promoción le preguntaron qué diría a la gente que calificaba como “repugnante” la temática de la película. “Creo que es una verdadera lástima. Creo que es inmaduro, por ejemplo”, aseguró Ledger, según publicó la revista británica Attitude. “Creo que es una lástima increíble que la gente se esfuerce por expresar su disgusto o sus opiniones negativas sobre las formas en que dos personas eligen amarse”.

Fue el rodaje de la película donde el actor conoció a la también actriz Michelle Williams, con quien inició una relación que duró tres años, aproximadamente, y con quien tuvo a su única hija, Matilda. En el momento de su fallecimiento en 2008, la pareja estaba en proceso de separación.

Imagen de archivo de 2006 de Heath Ledger y su pareja, la actriz Michelle Williams en la gala de los premios Óscar. EFE/JAVIER ROJAS[EFE] (JAVIER ROJAS)

A “Brokeback Mountain” le siguieron las películas “Candy”, “I’m Not There”, “The Dark Knight” y “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, estas dos últimas estrenadas de manera póstuma. En 2009, ganó un Óscar póstumo a mejor actor de reparto por su interpretación del Joker, uno de los antagonistas de Batman, en “The Dark Night”, dirigida por Christopher Nolan. “Llamé a un amigo y me dijo: ¿qué tal Heath? Yo le dije: Te deja sin aliento. Va a estar asombroso. Me di cuenta simplemente trabajando con él durante cinco minutos”, dijo a EW su compañero de rodaje Gary Oldman.

Ledger llevó su inmersión en el personaje al extremo: se aisló durante semanas en un hotel de Londres para estudiar al personaje y darle forma; pidió a su compañero Christian Bale que le pegase de verdad en las escenas y cuando se negó, se golpeó el mismo contra las paredes. Durante la producción, además, su capacidad para dormir se resintió.

El actor falleció antes de poder ver la película en los cines y ser testigo del reconocimiento por el trabajo hecho. El 22 de enero de 2008, fue encontrado muerto cerca de la cama en el apartamento de Nueva York en el que vivía. El deceso fue catalogado como una sobredosis accidental de medicamentos para los que tenía receta.